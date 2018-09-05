На Алтае родственники опознали тело замерзшего во льдах альпиниста

Версия о том, что погибший альпинист, которого обнаружили в ледниках хребта Актру, житель Белокурихи, подтвердилась. Мужчину опознали родственники, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Напомним, тело альпиниста 24 августа на территории Кош-Агачского района нашла группа туристов.

Родственники опознали мужчину по обуви, серебряной цепочке, крестику, медальону на шее, кольцу на правой кисти и фотоаппарату, — отмечают в ведомстве.

Погибший альпинист— 49-летний житель Белокурихи, пропавший без вести в горах Республики Алтай в мае 2014 года. Мужчина на машине поехал в урочище «Ак-Туру». Он позвонил жене и рассказал, что находится в Кош-Агачском районе, отключает телефон и пойдет в горы. Выйти на связь альпинист обещал 9 мая 2014 года. Связаться с мужчиной так и не удалось.

Следователи устанавливают причину смерти альпиниста, проводят проверку.