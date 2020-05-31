Два Алтая откроют свои турбазы одновременно

Ранее мы сообщали, что запрет на бронирование мест и размещение отдыхающих в Белокурихе губернатор продлил до 8 июня, и местные санатории пришли к выводу, что после этого принимать гостей уже можно.
А вот дата, до которой запрещен прием посетителей на турбазах региона теперь приходится на вторую половину июня — на 22-е число (раньше — 1 июня).
Именно до этого дня на территории края приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах.
Также до 22 июня в крае приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, которые расположены за пределами городов и райцентров края. Информация размещена на сайте правительства региона.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин тоже продлил ограничения на работу туристических объектов до 22 июня.
Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока, — сказал Хорохордин.
Таким образом оба региона для туристов распахнут ворота одновременно. Если, конечно, даты снова не перенесут.
Между тем, опрос на портале TourDom.ru выявил необычно высокий интерес к активному отдыху. 46% из более 600 читателей TourDom.ru (проголосовавших к 31 мая) мечтают посетить Горный Алтай с целью активного туризма, еще 11% интересуются оздоровлением в санаториях курорта Белокуриха.
И лишь 22% отдых на Алтае не интересует вовсе — они выбрали вариант «нет, лучше на море». Впрочем, авторы портала оговорились: мечтать о поездке на Алтай — еще не значит поехать туда.