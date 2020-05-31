Два Алтая откроют свои турбазы одновременно

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который, как уже сообщал altapress.ru, изменения в свой прежний указ, перенес запрет на бронирование мест на турбазах региона с 1 на 22 июня. Ровно такую же дату назвал и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Между тем, опрос одного из порталов на тему туризма показал, что люди просто мечтают об активном отдыхе на Алтае.

Ранее мы сообщали, что запрет на бронирование мест и размещение отдыхающих в Белокурихе губернатор продлил до 8 июня, и местные санатории пришли к выводу, что после этого принимать гостей уже можно.

А вот дата, до которой запрещен прием посетителей на турбазах региона теперь приходится на вторую половину июня — на 22-е число (раньше — 1 июня).

Именно до этого дня на территории края приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах.

Также до 22 июня в крае приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, которые расположены за пределами городов и райцентров края. Информация размещена на сайте правительства региона.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин тоже продлил ограничения на работу туристических объектов до 22 июня.

Если будет позволять эпидситуация, мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока, — сказал Хорохордин.

Таким образом оба региона для туристов распахнут ворота одновременно. Если, конечно, даты снова не перенесут.

Горный Алтай. www.instagram.com/altay_chemal

Между тем, опрос на портале TourDom.ru выявил необычно высокий интерес к активному отдыху. 46% из более 600 читателей TourDom.ru (проголосовавших к 31 мая) мечтают посетить Горный Алтай с целью активного туризма, еще 11% интересуются оздоровлением в санаториях курорта Белокуриха.

И лишь 22% отдых на Алтае не интересует вовсе — они выбрали вариант «нет, лучше на море». Впрочем, авторы портала оговорились: мечтать о поездке на Алтай — еще не значит поехать туда.