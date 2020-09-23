Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 сентября 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Два трупа в неделю: члены экипажей рассказали правду о тайных смертях на круизных лайнерах

Члены экипажей круизных лайнеров раскрыли правду о множественных смертях на борту, которые держатся в тайне от пассажиров в дискуссии на ресурсе Reddit.

Круизный лайнер
Круизный лайнер
СС0

Люди часто умирают во время морских путешествий. На некоторых судах два трупа в неделю — не редкость.

«Так что, если вы внезапно получаете повышение класса обслуживания в середине круизного плавания, задумайтесь, какова же причина, по которой номер внезапно стал доступным», — отметил член экипажа лайнера, один из участников дискуссии.

Другой добавил, что подобные случаи, в частности, обусловлены тем, что путешествия на лайнерах пользуется особой популярностью среди пожилых людей.

«Некоторые люди отправляются в круиз, чтобы умереть», «Старики отправляются в круизы, буквально пока не умрут, и мы в конце концов находим их тела в каютах», — отмечали участники беседы.

Еще один сотрудник круизного лайнера сообщил, что на борту большинства крупных судов, прямо под палубой, расположены морги, пишет Lenta.ru.

Плавучая тюрьма

В начале года многие следили за судьбой туристов и членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса нового типа.

Круизный лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

Сообщалось, что число заразившихся коронавирусом на лайнере достиг 355. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой.

На борту лайнера находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, включая Россию. Провиант доставляли на судно на спецбортах в спецодержде. Людям не разрешили покидать каюты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость