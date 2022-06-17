17 июня
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Египет отменил ковидные ограничения на въезд

Власти Египта сняли все антиковидные ограничения на въезд, ссылается радио Sputnik на заявление представителя кабмина Надера Саада.

Каир. Египет.
Каир. Египет.
СС0

Ограничительные меры снимут как для иностранных граждан, так и для египтян.

«В ходе совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями решено отменить все ограничения на въезд египтян и иностранцев в Арабскую Республику Египет, введенные в 2021 году (в связи с коронавирусом. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении.

Так, для въезда в Египет больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

По данным минздрава республики, египтяне получили более 90 млн доз вакцин от COVID-19.

Кстати, в Алтайском крае отменили масочный режим на «период благополучия».

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