Экс-глава Алтайтурцентра может стать «мастером гостеприимства»

Финалистами конкурса, организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства, стали 11 участников из 10 регионов страны

Полуфинал прошел в онлайн-формате. Проект, который представила Сажаева, реализуется в регионе уже три года.

«Это социальный проект сохранения сибирских территорий. Цель — поддержка сельских предпринимателей, которые работают в сфере гостеприимства. Это объекты размещения, объекты туристского притяжения, локальная кухня. Сама алтайская природа — это магнит, и люди наши — магниты. Мы хотим удержать интерес к нашим территориям, а местных жителей научить упаковывать свой продукт и предлагать его туристам», — рассказала Татьяна Сажаева.