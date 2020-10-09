Экс-глава Алтайтурцентра может стать «мастером гостеприимства»

Финалистами конкурса, организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства, стали 11 участников из 10 регионов страны
Полуфинал прошел в онлайн-формате. Проект, который представила Сажаева, реализуется в регионе уже три года.
«Это социальный проект сохранения сибирских территорий. Цель — поддержка сельских предпринимателей, которые работают в сфере гостеприимства. Это объекты размещения, объекты туристского притяжения, локальная кухня. Сама алтайская природа — это магнит, и люди наши — магниты. Мы хотим удержать интерес к нашим территориям, а местных жителей научить упаковывать свой продукт и предлагать его туристам», — рассказала Татьяна Сажаева.
Финалисты уже «по праву могут считать себя мастерами гостеприимства», подчеркнул генеральный директор организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
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