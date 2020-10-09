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Туризм

Экс-глава Алтайтурцентра может стать «мастером гостеприимства»

Бывший руководитель Алтайтурцентра Татьяна Сажаева вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства». Она представила проект «Выбираем деревню на жительство», сообщил официальный сайт края.

Татьяна Сажаева.
Татьяна Сажаева.
Анна Зайкова

Финалистами конкурса, организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства, стали 11 участников из 10 регионов страны

Полуфинал прошел в онлайн-формате. Проект, который представила Сажаева, реализуется в регионе уже три года.

«Это социальный проект сохранения сибирских территорий. Цель — поддержка сельских предпринимателей, которые работают в сфере гостеприимства. Это объекты размещения, объекты туристского притяжения, локальная кухня. Сама алтайская природа — это магнит, и люди наши — магниты. Мы хотим удержать интерес к нашим территориям, а местных жителей научить упаковывать свой продукт и предлагать его туристам», — рассказала Татьяна Сажаева.

Финалисты уже «по праву могут считать себя мастерами гостеприимства», подчеркнул генеральный директор организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Ранее пользователи соцсетей назвали Алтай одним из лучших мест для укрепления психического здоровья.

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