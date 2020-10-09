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Туризм

Туристы включили Алтай в список мест для укрепления психики

Пользователи соцсетей назвали Алтай одним из лучших мест для укрепления психического здоровья. Лидером успокоения стал Крым, сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Медитация. Горы. Спокойствие.
Медитация. Горы. Спокойствие.
СС0

Большинство туристов (38.24%) отдают предпочтение укреплять нервную систему на отдыхе в Крыму. Второе место за курортами Кавказских Минеральных Вод — 18.63%.

Третью строчку в рейтинге лучших бальнеонаправлений по версии Tvil.ru получил Краснодарский край — 16.67%.

10 лучших направлений для укрепления психического здоровья

  • Крым — 38.24%
  • Кавказские Минеральные Воды — 18.63%
  • Краснодарский край — 16.67%
  • Алтайский край и республика Алтай — 12.75%
  • Ленинградская область — 4.9%
  • Калининградская область — 2.94%
  • Башкирия — 1.96%
  • Татарстан — 1.96%
  • Московская область — 0.98%
  • Кемеровская область — 0.98%

Ранее съемочная группа телеканала «Пятница» побывала на трубазах в Алтайском крае и Горном Алтае вместе с ведущей популярной программы «Ревизорро». Ни один из туркомплексов не прошел проверку.

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