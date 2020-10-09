Туристы включили Алтай в список мест для укрепления психики

Большинство туристов (38.24%) отдают предпочтение укреплять нервную систему на отдыхе в Крыму. Второе место за курортами Кавказских Минеральных Вод — 18.63%.
Третью строчку в рейтинге лучших бальнеонаправлений по версии Tvil.ru получил Краснодарский край — 16.67%.
10 лучших направлений для укрепления психического здоровья
- Крым — 38.24%
- Кавказские Минеральные Воды — 18.63%
- Краснодарский край — 16.67%
- Алтайский край и республика Алтай — 12.75%
- Ленинградская область — 4.9%
- Калининградская область — 2.94%
- Башкирия — 1.96%
- Татарстан — 1.96%
- Московская область — 0.98%
- Кемеровская область — 0.98%
Ранее съемочная группа телеканала «Пятница» побывала на трубазах в Алтайском крае и Горном Алтае вместе с ведущей популярной программы «Ревизорро». Ни один из туркомплексов не прошел проверку.