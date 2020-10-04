Ведущая «Ревизорро» пришла в ужас от алтайских турбаз и обратилась к Роспотребнадзору

Съемочная группа телеканала «Пятница» побывала на трубазах в Алтайском крае и Горном Алтае вместе с ведущей популярной программы «Ревизорро». Ни один из туркомплексов не прошел проверку Ксении Милос. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

«На Алтае ведущая узнает, как уникальный коммерческий проект „Алтайское холмогорье“ организует семейный отдых, попытается найти местный мед на ярмарке, сходит на пасеку „Медом в ухо“, проверит на чистоту номер в мини-гостинице „Бийск“ и выяснит, действительно ли в оздоровительном центре „Каимское+“ предлагают экологически чистые продукты», — говорится в описании видео.

Между тем, ведущая «Ревизорро» пришла в ужас от сервиса на алтайских туркомплексах. Так, например, инспектируя кухню «Холмогорья», Ксения Милос обнаружила антисанитарию и просроченные продукты.

Также «Ревизорро» не рекомендовала к посещению мини-гостиницу в Бийске и ресторан при мараловом хозяйстве «Каимское+».

«Просто выткните мне глаза, я не хочу больше это видеть», — заключила ведущая и обратилась к региональному Роспотребнадзору с просьбой считать репортаж «официальным обращением».

Ранее выяснилось, что отдых в алтайских санаториях — самый дорогой в России.