Ведущая «Ревизорро» пришла в ужас от алтайских турбаз и обратилась к Роспотребнадзору

«На Алтае ведущая узнает, как уникальный коммерческий проект „Алтайское холмогорье“ организует семейный отдых, попытается найти местный мед на ярмарке, сходит на пасеку „Медом в ухо“, проверит на чистоту номер в мини-гостинице „Бийск“ и выяснит, действительно ли в оздоровительном центре „Каимское+“ предлагают экологически чистые продукты», — говорится в описании видео.
Между тем, ведущая «Ревизорро» пришла в ужас от сервиса на алтайских туркомплексах. Так, например, инспектируя кухню «Холмогорья», Ксения Милос обнаружила антисанитарию и просроченные продукты.
Также «Ревизорро» не рекомендовала к посещению мини-гостиницу в Бийске и ресторан при мараловом хозяйстве «Каимское+».
«Просто выткните мне глаза, я не хочу больше это видеть», — заключила ведущая и обратилась к региональному Роспотребнадзору с просьбой считать репортаж «официальным обращением».
Ранее выяснилось, что отдых в алтайских санаториях — самый дорогой в России.