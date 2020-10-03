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Жизнь

Отдых в алтайских санаториях оказался самым дорогим в России

Сайт Санатории-России.рф сравнил цены на отдых в санаториях всей страны и выяснил, в каком регионе самое доступное оздоровление.

Санаторий "Корона Алтая"
Санаторий "Корона Алтая"
Altapress.ru

Для составления рейтинга использовались средние цены путевок.

Согласно исследованиям, за самым бюджетным отдыхом нужно отправляться в Забайкальский край. Там цена путевки будет примерно равна 1500 руб/сут.

Средняя стоимость путевки в санатории Алтайского края составила 4500 руб/сут. Интересно, что оздоровление в популярном у туристов Крыму обойдется дешевле — 2700 руб/сут. В Республике Алтай придется заплатить чуть больше — 3000 руб/сут.

Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых говорил, что летний сезон 2020 года средняя стоимость одного дня проживания в санатории, включая размещение, питание и лечение, увеличилась не более чем на 4% к уровню прошлого года (на 200 рублей).

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