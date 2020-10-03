Тревел-блогер снял на Алтае «хипстерский» видеоролик и нарвался на пограничников

Тревел-блогер Илия Воскресенский опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск о путешествии по Республике Алтай. «Алтай — это то, что должно было случиться со мной ещё много лет назад», — написал он в описании к видео.

Атмосферный и местами «хипстерский» видеоролик уже набрал на YouTube более 25 тысяч просмотров.

«Не знаю, чего я тянул, зачем столько лет откладывал поездку на Алтай, мечтая о каких-то заморских национальных парках, когда вот оно — рядом. Горные реки, изумрудные озера, водопады, снежные вершины и минимум людей», — говорит в начале видео Воскресенский.

Блогер сразу отправился туда, «где кончается асфальт». Он посетил Арактуйский висячий мост, испробовал на себе рафтинг, встретил рассвет на гейзерном озере и отправился в глубь Республики Алтай.

Правда, далеко забраться у Воскресенского не получилось. Съемочную группу остановили в приграничной зоне. У блогера не оказалось российского гражданства. Ему выписали штраф и предупреждение — за повторное нарушение Илию могли депортировать из страны.

Несмотря на недоразумение ему удалось без приключений завершить путешествие.

Путешествие на Алтай Илии Воскресенского. Скриншот видео YouTube.

Воскресенский отметил, «собираясь на Алтай ни в коем случае не перепутайте Алтайский край с Алтайской республикой (Республикой Алтай — Прим. ред.), потому что это два совершенно разных региона».

Ранее ведущий проекта «Чек лист», тревел-блогер Миша Ронкаинен побывал в Алтайском крае в начале мая. Он пообщался в главой региона Виктором Томенко в неформальной обстановке и попросил его составить список мест на Алтае, где точно стоит побывать.