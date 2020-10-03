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Туризм

Тревел-блогер снял на Алтае «хипстерский» видеоролик и нарвался на пограничников

Тревел-блогер Илия Воскресенский опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск о путешествии по Республике Алтай. «Алтай — это то, что должно было случиться со мной ещё много лет назад», — написал он в описании к видео.

Путешествие на Алтай Илии Воскресенского.
Путешествие на Алтай Илии Воскресенского.
Скриншот видео YouTube.

Атмосферный и местами «хипстерский» видеоролик уже набрал на YouTube более 25 тысяч просмотров.

«Не знаю, чего я тянул, зачем столько лет откладывал поездку на Алтай, мечтая о каких-то заморских национальных парках, когда вот оно — рядом. Горные реки, изумрудные озера, водопады, снежные вершины и минимум людей», — говорит в начале видео Воскресенский.

Блогер сразу отправился туда, «где кончается асфальт». Он посетил Арактуйский висячий мост, испробовал на себе рафтинг, встретил рассвет на гейзерном озере и отправился в глубь Республики Алтай.

Правда, далеко забраться у Воскресенского не получилось. Съемочную группу остановили в приграничной зоне. У блогера не оказалось российского гражданства. Ему выписали штраф и предупреждение — за повторное нарушение Илию могли депортировать из страны.

Несмотря на недоразумение ему удалось без приключений завершить путешествие.

Путешествие на Алтай Илии Воскресенского.
Путешествие на Алтай Илии Воскресенского.
Скриншот видео YouTube.

Воскресенский отметил, «собираясь на Алтай ни в коем случае не перепутайте Алтайский край с Алтайской республикой (Республикой Алтай — Прим. ред.), потому что это два совершенно разных региона».

Ранее ведущий проекта «Чек лист», тревел-блогер Миша Ронкаинен побывал в Алтайском крае в начале мая. Он пообщался в главой региона Виктором Томенко в неформальной обстановке и попросил его составить список мест на Алтае, где точно стоит побывать.

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