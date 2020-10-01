Сибирские блогеры станцевали на фоне пожара: «тикток головного мозга»

Гостиница загорелась вечером 29 сентября. Огонь тушили 80 человек, пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Персонал и постояльцы эвакуировались самостоятельно.
Таким «подарком судьбы» воспользовались два местных блогера — парень и девушка. Они станцевали на фоне большого пожара и опубликовали видео в TikTok.
«У кого-то горе — у меня тикток», — подписал свое творчество парень.
Видео блогеров — Тиграна и Гордеевой — растиражировали в городских пабликах. Причем популярность пришла с другой стороны — получили массу оскорблений.
Также новосибирцы предложили привлечь молодых людей к работам на месте пожара, якобы во время уборки они смогут отснять кучу «правильного материала» для публикаций в TikTok.
Ранее в Кирове подростки танцевали у Вечного огня, чтобы хайпануть в TikTok, а теперь этот инцидент проверяет прокуратура.
TiKTok — социальная сеть для создания, просмотра и обсуждения коротких видео, выпущенное китайской компании ByteDance в 2018 году. Приложение моментально стало популярным: количество пользователей во всем мире превышает 1 млрд человек, из которых ежедневно активны более 700 млн. Власти США подозревают крупный видеосервис в шпионаже — собирает личные данные пользователей и передет властям Китая.