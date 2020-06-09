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Туризм

Эксперт: летний отдых в России может подорожать на 30%

Отдых на курортах РФ может подорожать на 20−30%, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Заселение первых постояльцев в санаторий "Белокуриха".
Заселение первых постояльцев в санаторий "Белокуриха".
Скриншот видео https://t.me/lenina59

По его словам, рост цен связан не только с желанием «отбить упущенную прибыль» из-за пандемии коронавируса, но и с ростом спроса на внутренний туризм в условиях закрытия границ.

Число гостиниц и санаториев в этом году ниже, а сам турсезон — короче.

«Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — пояснил логику решений вице-президент АТОР.

При этом, по его оценке, рынок въездного туризма в Россию в этом году может оказаться «нулевым», так как для зарубежных туристов границы откроются не скоро, а высокий туристический сезон в нашей стране приходится на период с мая по сентябрь, пишет bfm.ru.

Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
Популярные экскурсии по Горному Алтаю.
туристическое агентство «Сириус тур»

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сделал заявление о перспективах туристического сезона в стране.

Он сказал, что Россия начинает постепенное открытие туристического и курортного сезона. В частности, это касается и федерального курорта Белокуриха, который 8 июня начал принимать первых отдыхающих, но с сохранением масочного режима и других ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции.

Мишустин дал поручение сделать все возможное, чтобы с 1 июля турбазы Горного Алтая смогли принимать отдыхающих.

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