Эксперт: летний отдых в России может подорожать на 30%

Отдых на курортах РФ может подорожать на 20−30%, заявил « Известиям » вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

По его словам, рост цен связан не только с желанием «отбить упущенную прибыль» из-за пандемии коронавируса, но и с ростом спроса на внутренний туризм в условиях закрытия границ.

Число гостиниц и санаториев в этом году ниже, а сам турсезон — короче.

«Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — пояснил логику решений вице-президент АТОР.

При этом, по его оценке, рынок въездного туризма в Россию в этом году может оказаться «нулевым», так как для зарубежных туристов границы откроются не скоро, а высокий туристический сезон в нашей стране приходится на период с мая по сентябрь, пишет bfm.ru.

Популярные экскурсии по Горному Алтаю. туристическое агентство «Сириус тур»

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сделал заявление о перспективах туристического сезона в стране.

Он сказал, что Россия начинает постепенное открытие туристического и курортного сезона. В частности, это касается и федерального курорта Белокуриха, который 8 июня начал принимать первых отдыхающих, но с сохранением масочного режима и других ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции.

Мишустин дал поручение сделать все возможное, чтобы с 1 июля турбазы Горного Алтая смогли принимать отдыхающих.