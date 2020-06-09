Мишустин дал поручение к 1 июля полностью открыть Горный Алтай для туристов

Он сказал, что Россия начинает постепенное открытие туристического и курортного сезона. В частности, это касается и федерального курорта Белокуриха, который 8 июня начал принимать первых отдыхающих, но с сохранением масочного режима и других ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции.

Председатель кабмина на встрече с министрами подчеркнул, что потенциал туризма очень велик. И поэтому нельзя допустить упадка или кризиса в этой отрасли.

«Нужно сделать так, чтобы уже начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики запустили новые внутренние маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и чтобы на этих направлениях впервые появились чартеры», — подчеркнул премьер.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий сферу туризма, сразу же доложил Мишустну, что «с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль, уже для межрегиональных поездок».