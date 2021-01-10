Эксперт рассказал, когда «взлетят» цены на авиабилеты

По мнению эксперта, нынешний уровень цен на авиабилеты не обеспечивает рентабельности, и авиакомпаниям придется компенсировать свои потери. До их банкротства предложение будет превышать спрос, поэтому до марта включительно цены могут оставаться на низком уровне.
«Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — говорит Пантелеев.
Как отмечает lenta.ru, самые доступные направления для отдыха россиян в январе — это Сочи, Калининград, Египет, Турция, Занзибар и ОАЭ.
Ранее стало известно, что российский туристический сектор потерял 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных гостей в связи с пандемией.