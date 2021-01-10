Эксперт рассказал, когда «взлетят» цены на авиабилеты

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что уже через три месяца цены на авиабилеты вырастут. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению эксперта, нынешний уровень цен на авиабилеты не обеспечивает рентабельности, и авиакомпаниям придется компенсировать свои потери. До их банкротства предложение будет превышать спрос, поэтому до марта включительно цены могут оставаться на низком уровне.

«Но с апреля будет рост и, полагаю, рост стремительный», — говорит Пантелеев.

Как отмечает lenta.ru, самые доступные направления для отдыха россиян в январе — это Сочи, Калининград, Египет, Турция, Занзибар и ОАЭ.

Ранее стало известно, что российский туристический сектор потерял 600 млрд рублей из-за отсутствия иностранных гостей в связи с пандемией.