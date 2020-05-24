Эксперт рассказала, когда можно запускать турбизнес на Алтае

Экс-руководитель Алтайтурцентра и эксперт в области туризма Татьяна Сажаева в соцсетях поделилась своим мнением о запуске туризма в регионе. Она считает, что можно безопасно открыть турзсезон с 1 июля, так как на Алтае меньше одного человека на один квадратный километр.

«Пропустить сезон, не запустить отели к лету — верная смерть. И ИВЛ здесь не поможешь Сезон на Алтае короткий и если 2 летних месяца не принимать гостей — до следующего сезона можно и не дотянуть», — пишет она.

Сажаева отмечает, что можно открыть отдельно стоящие дома и коттеджи, а также летние домики и бунгало на территориях, удаленных от массового пребывания гостей.

«И можно с соблюдением всех новых требований Роспотребнадзора обеспечивать питанием в номере, соблюдать социальную дистанцию, все меры по санитарной обработке», — добавила эксперт.

Старта, по ее данным, ждут 15 тысяч работников в туризме и смежных отраслей (транспорта, общепита и строительства), а также местные жители, вовлеченные в сферу гостеприимства.

Ранее заместитель генерального директора «Курорт Белокуриха» Олег Акимов принял участие в вечернем шоу Александра Гордона «Док-ток». В эфире он рассказал о том, как санатории алтайского курорта готовятся к открытию.