Эксперты назвали топ-10 мест для отдыха в России «без толп туристов». В рейтинг попало Яровое

Туристы, предпочитающие «тихий» и спокойный отдых внутри России, чаще всего выбирают поселки в Краснодарском крае, Карелии и Ленинградской области, а также алтайский город-курорт Яровое. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.

По данным российского сервиса бронирования, туристы, предпочитающие «изолированный и тихий» отдых, обычно выбирают пригородные поселки недалеко от крупных городов. При этом россияне бронируют жилье на 1−10 суток и в среднем тратят на проживание от 2,3 до 4,5 тыс. рублей в день.

Так, самый дешевый уединенный отпуск, по данным Tvil.ru, можно провести в Николаевке (2,2 тыс. рублей в сутки), а самый дорогой — в Листвянке (4,5 тыс. рублей за ночь).

В рейтинг направлений «без толп туристов» попали крымские поселения Мисхор, Морское, поселки в Краснодарском крае — Голубицкая, Кабардинка и Джемете.

Кроме того, в топ-10 «тихих» мест вошел алтайский курорт Яровое со средним чеком 2,7 тыс. рублей в сутки. А также Ильинский в Карелии (3,7 тысячи рублей в сутки) и Сосново в Ленинградской области (3,5 тыс. рублей).

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что побережье Черного моря полностью загружено, а в некоторых местах перегружено отдыхающими.