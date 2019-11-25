Эксперты рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

Самым востребованным направлением внутри страны стали курорты Краснодарского края (горные склоны в окрестностях Сочи — для любителей горных лыж и сноуборда). Также лидируют Крым и Кавминводы, сообщают «Известия». Новогодний тур на пять дней в пределах России обойдется в 18−25 тыс. рублей.

Среди заграничных направлений востребованы Таиланд, Куба, Доминиканская Республика, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция, Гоа, Индонезия, Малайзия. При этом самый дешевый пятидневный новогодний тур стоит 35 тыс. рублей.

В списке популярных направлений нет европейских государств, пишет bfm.ru. Это связано с тем, что туры туда подорожали и минимальная цена поездки в Европу на Новый год составит 80−90 тыс. рублей на человека.