Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 ноября
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Эксперты рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

Названы самые популярные новогодние направления среди российских туристов.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

Самым востребованным направлением внутри страны стали курорты Краснодарского края (горные склоны в окрестностях Сочи — для любителей горных лыж и сноуборда). Также лидируют Крым и Кавминводы, сообщают «Известия». Новогодний тур на пять дней в пределах России обойдется в 18−25 тыс. рублей.

Среди заграничных направлений востребованы Таиланд, Куба, Доминиканская Республика, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция, Гоа, Индонезия, Малайзия. При этом самый дешевый пятидневный новогодний тур стоит 35 тыс. рублей.

В списке популярных направлений нет европейских государств, пишет bfm.ru. Это связано с тем, что туры туда подорожали и минимальная цена поездки в Европу на Новый год составит 80−90 тыс. рублей на человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость