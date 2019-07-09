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Туризм

Эксперты рассказали, реально ли найти горящие туры в середине лета

В середине лета горящих туров немного, но их можно найти. В первую очередь речь идет о чартерных безвизовых направлениях — Турции, Тунисе, Кипре, пишет РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Море. Лето. Пляж. Отдых.
Море. Лето. Пляж. Отдых.
СС0

Горящие туры в Крым обычно появляются за 1−3 дня до вылета. Кроме того, недорогие путевки можно купить примерно за неделю до поездки.

Туры в Анапу бывают редко и, как правило, касаются только проживания. В Абхазию дешевые путевки появляются за 1−2 дня до вылета и только при наличии свободных мест в самолете.

По сниженным ценам можно найти билеты в Тунис с вылетами в ближайшие даты. «Горящие» предложения по Турции появляются за 2−4 дня до вылета.

Ранее россияне рассказали, где будут отдыхать летом. Только 10% опрошенных планируют отпуск за рубежом. На дачу собираются 28%, а 22% останутся дома.

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