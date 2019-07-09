Эксперты рассказали, реально ли найти горящие туры в середине лета

Горящие туры в Крым обычно появляются за 1−3 дня до вылета. Кроме того, недорогие путевки можно купить примерно за неделю до поездки.
Туры в Анапу бывают редко и, как правило, касаются только проживания. В Абхазию дешевые путевки появляются за 1−2 дня до вылета и только при наличии свободных мест в самолете.
По сниженным ценам можно найти билеты в Тунис с вылетами в ближайшие даты. «Горящие» предложения по Турции появляются за 2−4 дня до вылета.
Ранее россияне рассказали, где будут отдыхать летом. Только 10% опрошенных планируют отпуск за рубежом. На дачу собираются 28%, а 22% останутся дома.