Эстония открыла границы для вакцинированных россиян

Власти Эстонии открыли въезд в страну для туристов из стран, не входящих в ЕС, — в том числе и для россиян, передает ТАСС со ссылкой на сообщение эстонского МИДа.

Как передает правительство Эстонии, с 21 июня в страну разрешается въезжать в любых целях, но только вакцинированному человеку при условии, что с момента его последней прививки прошло время, «необходимое для достижения иммунной защиты». Также такие иностранцы освобождаются от необходимости соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

При этом власти Эстонии не отмечают, какими именно препаратами должен быть вакцинирован турист, пересекающий границу.

Авиасообщение между Россией и Эстонией пока не возобновлено.

Ранее эксперты назвали топ-10 мест для отдыха в России «без толп туристов». В рейтинг попало Яровое.