Эстония открыла границы для вакцинированных россиян

Как передает правительство Эстонии, с 21 июня в страну разрешается въезжать в любых целях, но только вакцинированному человеку при условии, что с момента его последней прививки прошло время, «необходимое для достижения иммунной защиты». Также такие иностранцы освобождаются от необходимости соблюдать 10-дневную самоизоляцию.
При этом власти Эстонии не отмечают, какими именно препаратами должен быть вакцинирован турист, пересекающий границу.
Авиасообщение между Россией и Эстонией пока не возобновлено.
Ранее эксперты назвали топ-10 мест для отдыха в России «без толп туристов». В рейтинг попало Яровое.