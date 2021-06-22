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Туризм

Эстония открыла границы для вакцинированных россиян

Власти Эстонии открыли въезд в страну для туристов из стран, не входящих в ЕС, — в том числе и для россиян, передает ТАСС со ссылкой на сообщение эстонского МИДа.

Эстония, Таллин.
Эстония, Таллин.
СС0

Как передает правительство Эстонии, с 21 июня в страну разрешается въезжать в любых целях, но только вакцинированному человеку при условии, что с момента его последней прививки прошло время, «необходимое для достижения иммунной защиты». Также такие иностранцы освобождаются от необходимости соблюдать 10-дневную самоизоляцию.

При этом власти Эстонии не отмечают, какими именно препаратами должен быть вакцинирован турист, пересекающий границу.

Авиасообщение между Россией и Эстонией пока не возобновлено.

Ранее эксперты назвали топ-10 мест для отдыха в России «без толп туристов». В рейтинг попало Яровое.

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