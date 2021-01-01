«Это Алтай, детка». Знаменитая ведущая Первого канала поздравила всех с Новым годом

«И если бы не этот год, я не узнала бы, что пить колючий, обжигающий, чистейший хрустальный снег из хрустального бокала на #алтай — это круче, чем Dom Perignon. И Новый Год в месте силы — это Вау-Мега-Супер. И Кругляш здесь круглее, вот хоть что говори! С Новым годом мои дорогие спутники по Инсте! Сюрпризы будут продолжатся. Это Алтай, детка!» — написала журналистка.