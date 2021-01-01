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1 января
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Туризм

«Это Алтай, детка». Знаменитая ведущая Первого канала поздравила всех с Новым годом

Ведущая вечернего выпуска новостей на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в своем Instаgram новогодний пост на фоне алтайской зимы. Съемки сделаны на одной из баз в районе Телецкого озера.

Екатерина Андреева
Екатерина Андреева
https://www.instagram.com/ekaterinaandreeva_official/

«И если бы не этот год, я не узнала бы, что пить колючий, обжигающий, чистейший хрустальный снег из хрустального бокала на #алтай — это круче, чем Dom Perignon. И Новый Год в месте силы — это Вау-Мега-Супер. И Кругляш здесь круглее, вот хоть что говори! С Новым годом мои дорогие спутники по Инсте! Сюрпризы будут продолжатся. Это Алтай, детка!» — написала журналистка.

В сентябре Андреева уже гостила вместе с мужем на Алтае и восхищалась его красотой и природой. В Instagram она написала, что Алтай — это покой и красота, где можно расслабиться и снять стресс, вдохнуть чистый горный воздух.

«Алтай прекрасен. Реки быстры. Пейзаж поражает своей красотой и величием. Тут рассказывают древние легенды и вечные горы смотрят на все снисходительно», — написала она.

Телеведущую осенью поразила долина реки Чулышман, которую она назвала «какой-то земной нереальностью» — от видов захватывает дух, а целебные ключи бьют прямо под ногами.

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