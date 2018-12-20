Власти рассказали об идее провести семидневный «Алтайфест» в Белокурихе

В 2019 году фестиваль напитков «Алтайфест» могут провести в Белокурихе и увеличить его продолжительность до 7 дней. С таким предложением к организаторам праздника обратились администрация и бизнесмены города-курорта. Как пояснил altapress.ru начальник Алтайпищепрома Александр Большаков, сейчас этот вариант прорабатывается.

Глава города Константин Базаров считает, что в Белокурихе есть более 10 крупных точек, на которых можно проводить шоу, парады, концерты и разместить производителей напитков. Он отметил, что на курорте есть много гостиниц, отелей и санаториев, в которых могут остановиться туристы.

Константин Ежов,

генеральный директор компании «Курорт Белокуриха»:

Участники и организаторы убедились, что решение проводить фестиваль в нескольких районах Алтайского края было поспешным. «Алтайфест» не должен утратить лицо и статус, поэтому мы предлагаем не просто вернуть ему былую славу, но и усилить. Праздник может проходить неделю, под него будут планировать отдых, и в перспективе он сможет стать одним из ведущих мероприятий событийного туризма. Кроме того, новый формат выгоден экономически: он позволит производителям не только окупить расходы, но и заработать, что было довольно непросто в прошлом.

По словам Базарова, в течение 3−5 лет «Алтайфест» может «перейти» на территорию строящейся «Белокурихи-2».

Какие есть вопросы к проекту?

Предложение градоначальника Белокурихи и местных курортов находится на рассмотрении управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Как рассказал его руководитель Александр Большаков, по этому поводу уже проводилось совещание.

Пока главным препятствием проведения «АлтайФеста» в самой Белокурихе является запрет на продажу пива на улицах города.

Свое слово по поводу новой концепции фестиваля должны сказать и основные его участники и соорганизаторы — Бочкаревский и Барнаульский пивоваренные заводы, а также предприятия из Волчихи и Борихи. По словам Александра Большакова, желание продолжать традиции «АлтайФеста» у них есть, однако в каком формате он будет проходить, еще неизвестно.

Окончательное решение примут через 2−3 месяца.

Что известно об «Алтайфесте»

Межрегиональный фестиваль напитков «Алтайфест» впервые провели на территории Алтайского края в 2013 году. Число посетителей за это время выросло с 14 тысяч до 40 тысяч человек.

До 2018 года праздник проводили в комплексе «Сибирское подворье», в 10 км от Белокурихи. Однако в 2018-м фестиваль решили проводить в разных городах региона. По данным altapress.ru крупные компании не смогли договориться о дополнительных взносах на проведение фестиваля.

Сейчас есть информация о том, что собственники «Сибирского подворья» могут его перепрофилировать. В результате чего проведение развлекательных событийных мероприятий станет не главной его функцией.