На Алтае провели первый в этом году "заменитель" "АлтайФеста"

"Волчихинские напитки" провели свой праздник "Новый год наоборот" . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Волчихинские напитки" провели свой праздник "Новый год наоборот" . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Волчихинские напитки" провели свой праздник "Новый год наоборот" . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Волчихинские напитки" провели свой праздник "Новый год наоборот" . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Волчихинские напитки" провели свой праздник "Новый год наоборот" . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Волчихинские напитки" провели свой праздник "Новый год наоборот" . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. "Волчихинские напитки" провели свой праздник "Новый год наоборот" . Фото: Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.

Как сообщает управление пищевой промышленности региона, весь день на празднике работали настоящие деды морозы и их снегурочки. Они проводили различные конкурсы, водили хороводы вокруг елки, протяженность которого составила около 300 метров. Деды Морозы награждали гостей за самые необыкновенные новогодние костюмы. В показе участвовали Малифесента, Шехеризада, Мальвина, снегурочки, казаки и казачки, маленькие принцессы.

Публикация от Павел Ермаков (@ermacover) 16 Июн 2018 в 5:25 PDT

По новогодним традициям, в 12 часов ночи отгремел праздничный салют.

Публикация от Петенева Юлия (@petenevayuliana) 17 Июн 2018 в 7:00 PDT

По вечерам 15 и 16 июня на главной сцене турбазы выступал ВИА "Волга-Волга" из города Казань. До позднего вечера в их исполнении звучали известные хиты, а также авторские композиции.

По подсчетам организаторов, на фестивале продали около 8 тонн лимонада, пенных напитков и минеральной воды.

Напомним, впервые за пять лет на Алтае отменили большой фестиваль напитков "АлтайФест", который проводился на туристическом комплексе "Сибирское подворье". Неофициально представители пивных компаний рассказали, что собственник объекта "Курорт Белокуриха" изменил условия сотрудничества.

Позже пресс-секретарь компании Станислава Ваулина пояснила, что организаторам предложили полностью взять на себя ответственность за проведение "АлтайФеста", сделать платный вход на мероприятие и ограничить бесплатную раздачу пенных напитков, содержащих алкоголь. Договориться по этим пунктам, судя по всему, не удалось.

Крупные производители разошлись по разным площадкам. Ожидается, что вслед за "Волчихинскими напитками" свой праздник проведет "Барнаульский пивоваренный завод". Местом скорее всего станет краевая столица. После, в августе, эстафета перейдет "Бочкарям". Соберутся ли предприятия в будущем году в одном месте, неизвестно.

Отметим, что "АлтайФест" был единственным мероприятием в крае с гастрономическим уклоном, который был отмечен на федеральном уровне. Последний раз, в 2017 году, его посетило более 40 тысяч человек.