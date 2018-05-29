Организаторы отменили общий "АлтайФест". Что теперь будет с фестивалем?

Сегодня, 14:36.
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Фестиваль напитков "АлтайФест" в 2018 году сменит свой формат. Мероприятие, которое в течение 5 лет собирало в одном месте более 20 местных производителей, теперь будет проходить на разных площадках. Как сообщают источники, близкие к происходящему, крупные компании не смогли договориться о дополнительных взносах на аренду "Сибирского подворья".   

Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru
"АлтайФест". 17 июня 2016 год. Фото: Анна Недобиткова. altapress.ru
Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сильные мужчины на "АлтайФесте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сильные мужчины на "АлтайФесте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.
Сильные мужчины на "АлтайФесте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Как сообщали организаторы, "ВолчихаФест" пройдет 15-16 июня на базе "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Посетители фестиваля встретят Новый год "наоборот" — с дедом морозом и снегурочкой, на летнем пляже. Хедлайнером мероприятия станет ансамбль "Волга-Волга". 

В середине лета эстафету принимает "Барнаульский пивоваренный завод", который организует свой праздник в Барнауле. "Бочкари" проведут фестиваль на Яровом. Даты пока не известны.  

Что будет с "общим" фестивалем? 

Решение об отмене "АлтайФеста" в привычном формате принято в начале мая. Что стало причиной, организаторы не сообщают.

Как стало известно altapress.ru, в нынешнем году "Курорт Белокуриха" существенно поднял стоимость аренды своего "Сибирского подворья". После этого основные участники "АлтайФеста" - "БПЗ" и "Бочкари" не смогли договориться о дополнительных вливаниях. 

В управлении по пищевой промышленности отмечают: общее мероприятие теперь будут проводить раз в 2-4 года. В ведомстве полагают, что после расширения географии мероприятия его смогут посетить гораздо больше людей. 

"АлтайФест - 2016".
"АлтайФест - 2016".

Что из себя представлял "АлтайФест"

Фестиваль напитков впервые провели на Алтае в 2013 году. Его посещаемость за пять прошедших лет возросла в разы: с 14 тысяч человек в 2013-том до 40 тысяч в 2017 году. На "АлтайФесте" проводили турниры борцов, чемпионат по караоке, фестиваль бани. Хедлайнерами мероприятия становились "Братья Грим", "Чиж", "Ногу свело", Владимир Кузьмин.

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