Организаторы отменили общий "АлтайФест". Что теперь будет с фестивалем?

Самые красивые девушки "АлтайФеста-2017" . Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский пивоваренный завод" устроил на "АлтайФесте" настоящий праздник. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Девушки на "АлтайФесте - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "АлтайФест - 2016". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "АлтайФест". 17 июня 2016 год. Фото: Анна Недобиткова. altapress.ru Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Девушки праздника "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сильные мужчины на "АлтайФесте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сильные мужчины на "АлтайФесте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Праздник напитков "Алтайфест" 2015. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru. Сильные мужчины на "АлтайФесте". Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Как сообщали организаторы, "ВолчихаФест" пройдет 15-16 июня на базе "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Посетители фестиваля встретят Новый год "наоборот" — с дедом морозом и снегурочкой, на летнем пляже. Хедлайнером мероприятия станет ансамбль "Волга-Волга".

В середине лета эстафету принимает "Барнаульский пивоваренный завод", который организует свой праздник в Барнауле. "Бочкари" проведут фестиваль на Яровом. Даты пока не известны.

Что будет с "общим" фестивалем?

Решение об отмене "АлтайФеста" в привычном формате принято в начале мая. Что стало причиной, организаторы не сообщают.

Как стало известно altapress.ru, в нынешнем году "Курорт Белокуриха" существенно поднял стоимость аренды своего "Сибирского подворья". После этого основные участники "АлтайФеста" - "БПЗ" и "Бочкари" не смогли договориться о дополнительных вливаниях.

В управлении по пищевой промышленности отмечают: общее мероприятие теперь будут проводить раз в 2-4 года. В ведомстве полагают, что после расширения географии мероприятия его смогут посетить гораздо больше людей.

Что из себя представлял "АлтайФест"

Фестиваль напитков впервые провели на Алтае в 2013 году. Его посещаемость за пять прошедших лет возросла в разы: с 14 тысяч человек в 2013-том до 40 тысяч в 2017 году. На "АлтайФесте" проводили турниры борцов, чемпионат по караоке, фестиваль бани. Хедлайнерами мероприятия становились "Братья Грим", "Чиж", "Ногу свело", Владимир Кузьмин.