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27 мая 11°C

Где отдохнуть на Алтае: топ 7 популярных туристических мест

Умопомрачительные виды природы, климатические особенности и минеральные источники ежегодно притягивают на Алтай большое количество туристов. Altapress.ru подготовил список мест, ради которых стоит отправиться в Республику Алтай и потратить на это весь отпуск.

Бирюзовая Катунь
Бирюзовая Катунь
Дмитрий Лямзин

Бирюзовая Катунь

Стоит отметить сразу, что Бирюзовая Катунь — это туристический комплекс, расположенный на левом берегу реки Катунь, в районе горы Красный камень. Здесь есть альпийские луга, леса с различными породами деревьев и горный ландшафт. Общая площадь комплекса почти 33 кв. км.

&quot;Бирюзовая Катунь&quot;.
«Бирюзовая Катунь».
Лидия Соколова

На территории располагается искусственное озеро. Его прогревают до 23 градусов. В температура Катуни в самые жаркие дни не едва может превысить 10 градусов. Рядом находятся кафе, аквапарк и детский водоем с аттракционами.

Бирюзовая Катунь включает в себя 8 баз отдыха, которые предлагают различную развлекательную программу. Например, экскурсии, сплавы, конные и вело прогулки.

Телецкое озеро

Самое большое озеро Алтая и одно из крупных в России — это Телецкое. Его глубина доходит до 330 метров. В него впадает более семидесяти ручьев и рек, а вытекает только одна — Бия.

Телецкое озеро.
Телецкое озеро.
altzapoved.ru

Берега озера в основном обрывистые, представлены горными склонами, которые поросли лесом.

Купаться в Телецком озере не комфортно. Температура воды не превышает 10 градусов. Даже летом. Чащу туристы едут сюда не поплескаться в воде, а посмотреть на неповторимую красоту природы.

Рядом с озером расположено село Артыбаш. Летом оно становится одним из туристических центров Алтая. Отсюда начинается большинство интереснейших и активных маршрутов.

Тавдинские пещеры

Тавдинские пещеры. Бирюзовая Катунь.
Тавдинские пещеры. Бирюзовая Катунь.
Евгения Родочинская

До Тавдинских пещер легко добраться. Они находятся в зоне «Бирюзовой Катуни» в районе поселка Известковый.

На пятикилометровом скальном уступе находится около 30 пещер, которые связаны между собой и имеют несколько входов. Самой популярной считается пещера «Девичьи слезы».

Озеро Ая

Озеро &quot;Ая&quot;.
Озеро «Ая».
архив парк-отеля «Ая»

Ая является одним из популярных мест на Алтае. Это озеро, в отличии от Телецкого, теплое. На берегу Аи есть оборудованный пляж, лодочный причал и летние кофе в ближайших окрестностях.

На озере здоровый воздух и очень много солнца. Его берега усыпаны невысокими скалами и покрыты смешанным лесом. К Аи приезжаю туристы со всей страны и из-за ее пределов.

Гора Белуха

Гора Белуха — это самая высокая точка Горного Алтая. Она расположена на Катунском хребте.

Гора Белуха.
Гора Белуха.
Лидия Соколова

У подножия горы есть густые хвойные леса, ягодные кустарники, березы, альпийские травы, тундровые лишайники и краснокнижные цветы.

Белуха окутана мифами и легендами. Также ее считают местом силы и единственным безопасным местом на Земле на случай очередного конца света.

Манжерок

Манжерок — это курорт из нескольких баз отдыха и большим туристическим комплексом. Он открыт во все сезоны. Зимой народ съезжается сюда, чтобы покататься на лыжах, санях, снегоходах и собачьих упряжках. А летом есть все необходимое для традиционного отпуска.

&quot;Манжерок&quot; открыл летний сезон в байк-парке.
«Манжерок» открыл летний сезон в байк-парке.
предоставлено организаторами мероприятия

Озеро Манжерокское находится в двух километрах от одноименного села. Его глубина три метра, поэтому летом оно отлично прогревается и хорошо подходит для купания. Именно это и привлекает многих туристов Алтая.

Курорт имеет удобное располождение. Отсюда легко добраться до до Бирюзовой Катуни, Тавдинских пещер и на Чемал.

Чемал

Одним из рекреационных центров Республики Алтай является Чемал. В самом селе и его округе есть множество туристических баз и кемпингов. Вокруг большое количество интересных мест и красивых пейзажей.

Чемальская ГЭС.
Чемальская ГЭС.
«Женщины и вожди».

В одноименной долине, окружающей село, уникальные природные условия. Здесь теплый климат, который позволяет местным выращивать фрукты. Даже персики.

В туристическую пору Чемал не подойдет для спокойного и размеренного отдыха, так как сюда съезжается много людей. Зато здесь можно найти все для активного отдыха. Например, характерные для Алтая сплавы по реке или конные туры.

Большая развлекательная зона находится в районе Чемальской ГЭС, которая входит в число самых известных достопримечательностей Алтая.

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