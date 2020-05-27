Где отдохнуть на Алтае: топ 7 популярных туристических мест

Бирюзовая Катунь
Стоит отметить сразу, что Бирюзовая Катунь — это туристический комплекс, расположенный на левом берегу реки Катунь, в районе горы Красный камень. Здесь есть альпийские луга, леса с различными породами деревьев и горный ландшафт. Общая площадь комплекса почти 33 кв. км.
На территории располагается искусственное озеро. Его прогревают до 23 градусов. В температура Катуни в самые жаркие дни не едва может превысить 10 градусов. Рядом находятся кафе, аквапарк и детский водоем с аттракционами.
Бирюзовая Катунь включает в себя 8 баз отдыха, которые предлагают различную развлекательную программу. Например, экскурсии, сплавы, конные и вело прогулки.
Телецкое озеро
Самое большое озеро Алтая и одно из крупных в России — это Телецкое. Его глубина доходит до 330 метров. В него впадает более семидесяти ручьев и рек, а вытекает только одна — Бия.
Берега озера в основном обрывистые, представлены горными склонами, которые поросли лесом.
Купаться в Телецком озере не комфортно. Температура воды не превышает 10 градусов. Даже летом. Чащу туристы едут сюда не поплескаться в воде, а посмотреть на неповторимую красоту природы.
Рядом с озером расположено село Артыбаш. Летом оно становится одним из туристических центров Алтая. Отсюда начинается большинство интереснейших и активных маршрутов.
Тавдинские пещеры
До Тавдинских пещер легко добраться. Они находятся в зоне «Бирюзовой Катуни» в районе поселка Известковый.
На пятикилометровом скальном уступе находится около 30 пещер, которые связаны между собой и имеют несколько входов. Самой популярной считается пещера «Девичьи слезы».
Озеро Ая
Ая является одним из популярных мест на Алтае. Это озеро, в отличии от Телецкого, теплое. На берегу Аи есть оборудованный пляж, лодочный причал и летние кофе в ближайших окрестностях.
На озере здоровый воздух и очень много солнца. Его берега усыпаны невысокими скалами и покрыты смешанным лесом. К Аи приезжаю туристы со всей страны и из-за ее пределов.
Гора Белуха
Гора Белуха — это самая высокая точка Горного Алтая. Она расположена на Катунском хребте.
У подножия горы есть густые хвойные леса, ягодные кустарники, березы, альпийские травы, тундровые лишайники и краснокнижные цветы.
Белуха окутана мифами и легендами. Также ее считают местом силы и единственным безопасным местом на Земле на случай очередного конца света.
Манжерок
Манжерок — это курорт из нескольких баз отдыха и большим туристическим комплексом. Он открыт во все сезоны. Зимой народ съезжается сюда, чтобы покататься на лыжах, санях, снегоходах и собачьих упряжках. А летом есть все необходимое для традиционного отпуска.
Озеро Манжерокское находится в двух километрах от одноименного села. Его глубина три метра, поэтому летом оно отлично прогревается и хорошо подходит для купания. Именно это и привлекает многих туристов Алтая.
Курорт имеет удобное располождение. Отсюда легко добраться до до Бирюзовой Катуни, Тавдинских пещер и на Чемал.
Чемал
Одним из рекреационных центров Республики Алтай является Чемал. В самом селе и его округе есть множество туристических баз и кемпингов. Вокруг большое количество интересных мест и красивых пейзажей.
В одноименной долине, окружающей село, уникальные природные условия. Здесь теплый климат, который позволяет местным выращивать фрукты. Даже персики.
В туристическую пору Чемал не подойдет для спокойного и размеренного отдыха, так как сюда съезжается много людей. Зато здесь можно найти все для активного отдыха. Например, характерные для Алтая сплавы по реке или конные туры.
Большая развлекательная зона находится в районе Чемальской ГЭС, которая входит в число самых известных достопримечательностей Алтая.