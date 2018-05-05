Горный Алтай показали с высоты птичьего полета

Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info. Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.

"Начало мая в этом году выдалось несколько ненастным, да и в общем весна приходит с запозданием. Но все же на фотоснимках заметно, как свежая зелень пробивается к небу", пишут "Новости Горного Алтая".