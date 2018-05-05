Горный Алтай показали с высоты птичьего полета

Снимки сделал корреспондент "Новостей Горного Алтая" Александр Тырышкин 4 мая во время полета из Горно-Алтайска в Усть-Кан.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
Горный Алтай с высоты птичьего полета. Фото: Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.
"Начало мая в этом году выдалось несколько ненастным, да и в общем весна приходит с запозданием. Но все же на фотоснимках заметно, как свежая зелень пробивается к небу", пишут "Новости Горного Алтая".
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