Глава алтайского «турведомства» объяснил, почему мобилизованным могут не вернуть деньги за отмененные туры полностью

Согласно российскому законодательству, путешественникам возвращают деньги за туры с учетом фактически понесенных растрат — даже если дело касается частичной мобилизации. Об этом рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на пресс-конференции. Рассказываем, почему так происходит и есть ли шанс, что деньги будут возвращать в полном объеме.

Невозможность отправиться в турпоездку — существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, сказал Евгений Дешевых.

«Это значит, что в случае отмены тура возврат производится за вычетом фактически понесенных затрат, — объясняет он. — Туроператор мог уже оплатить какие-то услуги по размещению, по перевозкам. При замене туриста с него могут брать дополнительную плату». Эта плата и есть затраты, которые компании могут удержать со своих клиентов, в том числе и с мобилизованных туристов.

При этом, как напомнил Дешевых, Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям идти на встречу клиентам, которые получили повестки, и возвращать деньги в полном объеме и в приоритетном порядке.

«Вместе с Ростуризмом мы готовы реагировать на такие случаи и оказывать содействие в каждом конкретном случае», — добавил чиновник.

Также Евгений Дешевых напомнил, что в условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение россиян нет.

«Для получения информации по конкретным вопросам, связанным с приобретением путевок и выездом дополнительно можно обращаться к ресурсу „Объясняем.рф“ и по горячей линии по номеру 122 или к сайту Госуслуг», — заключил Дешевых.

Ранее altapress.ru спросил у самих турфирм о возврате денег за отменные туры мобилизованным клиентам.