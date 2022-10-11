11 октября
﻿
Туризм

Глава алтайского «турведомства» объяснил, почему мобилизованным могут не вернуть деньги за отмененные туры полностью

Согласно российскому законодательству, путешественникам возвращают деньги за туры с учетом фактически понесенных растрат — даже если дело касается частичной мобилизации. Об этом рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых на пресс-конференции. Рассказываем, почему так происходит и есть ли шанс, что деньги будут возвращать в полном объеме.

Евгений Дешевых в АКЗС.
Евгений Дешевых в АКЗС.
Предоставлено АКЗС.

Невозможность отправиться в турпоездку — существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, сказал Евгений Дешевых.

«Это значит, что в случае отмены тура возврат производится за вычетом фактически понесенных затрат, — объясняет он. — Туроператор мог уже оплатить какие-то услуги по размещению, по перевозкам. При замене туриста с него могут брать дополнительную плату». Эта плата и есть затраты, которые компании могут удержать со своих клиентов, в том числе и с мобилизованных туристов.

При этом, как напомнил Дешевых, Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям идти на встречу клиентам, которые получили повестки, и возвращать деньги в полном объеме и в приоритетном порядке.

«Вместе с Ростуризмом мы готовы реагировать на такие случаи и оказывать содействие в каждом конкретном случае», — добавил чиновник.

Также Евгений Дешевых напомнил, что в условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение россиян нет.

«Для получения информации по конкретным вопросам, связанным с приобретением путевок и выездом дополнительно можно обращаться к ресурсу „Объясняем.рф“ и по горячей линии по номеру 122 или к сайту Госуслуг», — заключил Дешевых.

Ранее altapress.ru спросил у самих турфирм о возврате денег за отменные туры мобилизованным клиентам.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость