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Туризм

Глава Крыма отказался приостановить прием туристов из-за проблем на фоне наводнения

Власти Крыма в ответ на предложение Роспотребнадзора приостановить прием туристов в санаторно-курортных учреждениях из-за проблем и угроз на фоне наводнения заявили, что реализовать такое решение было бы сложно, сообщает «Интерфакс».

Черное море летом.
Черное море летом.
pixabay.com.

С учетом нестабильных показателей по безопасности питьевой воды и возможных рисков возникновения заболеваний острыми кишечными инфекциями и формирования эпидочагов в организованных местах отдыха населения следует рассмотреть возможность приостановки приема туристов, указали в Роспотребнадзоре.

Однако глава республики Сергей Аксенов решил пока этого не делать.

«Маловероятно, что мы сможем это сделать. К сожалению, курортный сезон есть — люди путевки купили, кто-то квартиру снимает. Будем принимать решение от обстановки, пока такого решения нет», — отметил он.

Что произошло

На прошлой неделе на Крым обрушился циклон. Власти региона ввели режим ЧС.

Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. В результате подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.

В Ялте после наводнения специалисты Роспотребнадзора проверяли питьевую и морскую воду на кишечные инфекции.

Всего в Ялте зоне подтопления оказались 176 туробъектов, в которых находятся 20 тыс. отдыхающих. Купаться в море возле города запрещено до 23 июня.

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