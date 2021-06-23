Глава Крыма отказался приостановить прием туристов из-за проблем на фоне наводнения

С учетом нестабильных показателей по безопасности питьевой воды и возможных рисков возникновения заболеваний острыми кишечными инфекциями и формирования эпидочагов в организованных местах отдыха населения следует рассмотреть возможность приостановки приема туристов, указали в Роспотребнадзоре.
Однако глава республики Сергей Аксенов решил пока этого не делать.
«Маловероятно, что мы сможем это сделать. К сожалению, курортный сезон есть — люди путевки купили, кто-то квартиру снимает. Будем принимать решение от обстановки, пока такого решения нет», — отметил он.
Что произошло
На прошлой неделе на Крым обрушился циклон. Власти региона ввели режим ЧС.
Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. В результате подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.
В Ялте после наводнения специалисты Роспотребнадзора проверяли питьевую и морскую воду на кишечные инфекции.
Всего в Ялте зоне подтопления оказались 176 туробъектов, в которых находятся 20 тыс. отдыхающих. Купаться в море возле города запрещено до 23 июня.
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