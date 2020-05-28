Глава Крыма попросил отменить социальное дистанцирование на полуострове

«Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион», — написал Аксенов у себя ВК.
Также Аксенов просит отменить и требование Роспотребнадзора соблюдать обязательное социальное дистанцирование. По его словам, «выполнить это обязательство никто не сможет».
С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за COVID-19.
Высокий сезон может быть сорван — туристам вполне возможно не захочется ехать на «режимное побережье» сдавать тесты и дистанцироваться.
Ранее министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для тех, кто хочет отдохнуть на Черном море в сезон 2020.
Гостям при себе нужно иметь:
- паспорт, путевку или курсовку, номер брони или ваучер на проживание;
- санаторно-курортную карту;
- полис ОМС и ДМС (при наличии);
- справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную не позднее, чем за двое суток до отъезда.
При этом, ехать на курорт на собственном автомобиле не рекомендуется, лучше воспользоваться поездом или самолетом.
У всех туристов по прибытии будут измерять температуру, в закрытых помещениях следует быть в масках.
В одном номере может быть заселена только одна семья или один человек. В заведениях общепита за столом может быть только один человек.
Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы будут недоступны.