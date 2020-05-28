Глава Крыма попросил отменить социальное дистанцирование на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к правительству РФ с просьбой полностью отменить тестирование на COVID-19 и для туристов и для работников предприятий курортной сферы региона.

«Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион», — написал Аксенов у себя ВК.

Также Аксенов просит отменить и требование Роспотребнадзора соблюдать обязательное социальное дистанцирование. По его словам, «выполнить это обязательство никто не сможет».

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за COVID-19.

Высокий сезон может быть сорван — туристам вполне возможно не захочется ехать на «режимное побережье» сдавать тесты и дистанцироваться.

Ранее министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для тех, кто хочет отдохнуть на Черном море в сезон 2020.

Гостям при себе нужно иметь:

паспорт , путевку или курсовку , номер брони или ваучер на проживание;

путевку или курсовку номер брони или ваучер на проживание; санаторно-курортную карту;

полис ОМС и ДМС ( при наличии);

при наличии); справку об отрицательном результате на коронавирус , полученную не позднее , чем за двое суток до отъезда.

При этом, ехать на курорт на собственном автомобиле не рекомендуется, лучше воспользоваться поездом или самолетом.

У всех туристов по прибытии будут измерять температуру, в закрытых помещениях следует быть в масках.

В одном номере может быть заселена только одна семья или один человек. В заведениях общепита за столом может быть только один человек.

Бассейны, спа-комплексы, фитнес-залы будут недоступны.