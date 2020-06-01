Глава Роспотребнадзора: ездить из Москвы в туристические регионы России пока рано

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала жителям Москвы и Подмосковья не спешить с турпоездками в Алтайский край, Республику Алтай и другие туристические регионы России. Она порекомендовала им отдыхать в подмосковных санаториях или на дачах.

Анна Попова отметила, что многое при открытии внутреннего турсезона будет зависеть от того, насколько успешно регионы будут выходить из эпидемиологической ситуации. Ближайшие две недели станут определяющими.

«Начало сезона отпусков на российских курортах будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией. Пока это из разряда больших, хороших, правильных, но надежд», — цитирует главу ведомства РБК.

Пока же Анна Попова посоветовали жителям столичного мегаполиса не планировать далекие поездки, а ограничиться отдыхом возле Москвы-реки.

Турбаза «Эльдорадо». altaimap.ru

Напомним: Алтайский край и Республика Алтай откроют свои турбазы для приема гостей синхронно. Это произойдет 22 июня. Именно до этого дня приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах.

Ранее мы сообщали, что запрет на бронирование мест и размещение отдыхающих в федеральном курорте Белокуриха губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил до 8 июня, местные санатории пришли к выводу, что после этой даты принимать гостей уже будет можно.