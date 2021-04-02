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Туризм

Глава Ростуризма призналась, что «Алтай — это абсолютная любовь»

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила стенд Алтайского края в первый день работы международной выставки «Интурмаркет», сообщила пресс-служба правительства региона.

Зарина Догузова на Алтае.
Зарина Догузова на Алтае.
https://www.instagram.com/doguzova_zv/

Догузова продегустировала алтайские напитки из «Горной аптеки» и вспомнила свой отдых на Алтае весной прошлого года.

«Алтай — это абсолютная любовь, волшебный край с невероятной по красоте природой, удивительным местным колоритом и этникой, поэтому я с удовольствием буду возвращаться на Алтай снова и снова», — обещает глава Ростуризма.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых и директор &quot;Горной Аптеки&quot; Ольга Лонская на «Интурмаркете».
Глава Ростуризма Зарина Догузова, начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых и директор «Горной Аптеки» Ольга Лонская на «Интурмаркете».
Алтайтурцентр

Догузова не исключила, что приедет на барнаульский этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 23 мая.

Всего в первый день выставки на стенде Алтайского края прошло более десятка деловых встреч с представителями международных и федеральных туроператоров.

Ранее глава Ростуризма написала колонку об отпуске на Алтае. Altapress.ru публиковал несколько ярких цитат.

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