Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила стенд Алтайского края в первый день работы международной выставки «Интурмаркет», сообщила пресс-служба правительства региона.

Догузова продегустировала алтайские напитки из «Горной аптеки» и вспомнила свой отдых на Алтае весной прошлого года.

«Алтай — это абсолютная любовь, волшебный край с невероятной по красоте природой, удивительным местным колоритом и этникой, поэтому я с удовольствием буду возвращаться на Алтай снова и снова», — обещает глава Ростуризма.

Глава Ростуризма Зарина Догузова , начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых и директор «Горной Аптеки» Ольга Лонская на «Интурмаркете». Алтайтурцентр

Догузова не исключила, что приедет на барнаульский этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 20 по 23 мая.

Всего в первый день выставки на стенде Алтайского края прошло более десятка деловых встреч с представителями международных и федеральных туроператоров.

Ранее глава Ростуризма написала колонку об отпуске на Алтае. Altapress.ru публиковал несколько ярких цитат.