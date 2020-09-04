Карибский загар и медитативная природа: глава Ростуризма написала колонку о своем отпуске на Алтае

National Geographic Russia опубликовал колонку, которую написала глава Ростуризма Зарина Догузова о своем отпуске на Алтае. Она остановилась в кэмпинге, испытала себя рафтингом, рыбалкой и местной кухней. Altapress.ru выбрал несколько ярких цитат.

Накануне поездки получили от отеля «памятку туриста». Среди предостережений — «возможна встреча с медведем»! Парочка друзей, вообще никогда не отдыхавших в России, серьезно задумалась, не остаться ли им лучше дома.

Днем было яркое солнце и меня только ленивый не спросил о том, где же я приобрела такой загар. Друзья сравнили его шоколадный цвет с карибским.

Хайкинги, трекинги, ты постоянно в движении. За один поход можно потратить от 3000 до 4000 калорий. За неделю такого отдыха можно здорово подтянуться, даже если налегать на вкуснейшую местную еду.

Я поймала свою первую рыбу — хариуса. Стояла в воде в настоящих рыбацких сапогах — очень удобное изобретение.

Отдельная песня — алтайская кухня. Мясо, травы, мед, молочные продукты (такого творога и сметаны я не пробовала нигде)… Одно из самых известных национальных блюд — алтайский ячменный суп кочо. Экологические продукты можно внести в список достопримечательностей региона.

Алтайские пейзажи завораживают: растворяешься в красоте, чувствуешь как забываешь о любых проблемах, освобождаешься от суеты, а потом вдруг находишь ответы на многие вопросы. В этом и заключается настоящий отдых — перезагрузка.

Ощущение энергии, красота и умиротворение! Медитативная природа заряжает силами на многие месяцы и безнадежно влюбляет в себя, заставляя вернуться. А воспоминания о вечерах у костра под звуки алтайской музыки будут еще долго наполнять теплом ваше сердце.

О том, что Зарина Догузова мечтает об отдыхе на Алтае и готова провести здесь свой отпуск, стало известно в середине июля.

Тогда губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал хорошо встретить ее и всех туристов, которые решили посетить Алтай этим летом.