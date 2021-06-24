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Туризм

Голикова назвала личным риском выезд российских туристов за границу

Прямых обязательств по лечению заболевших COVID-19 за границей россиян у принимающих стран нет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Татьяна Голикова, Россия.
Татьяна Голикова, Россия.
из открытых источников в интернете

При этом каждая страна сообщает о том, какие предъявляются требования и какие меры принимаются в случае, если человек заболел на территории этого государства.

«Мы тоже на это с Ростуризмом обращали самое серьезное внимание даже еще в прошлом году, когда в первый раз открывались после длительного ковидного перерыва», — сказала Голикова.

Вице-премьер указала — в первую очередь речь идет о страховом медобеспечении, пишет bfm.ru.

Так она ответила на комментарий президента РФ Владимира Путина, который отметил — у стран, которые готовы принимать российских туристов, нет обязательств по их лечению в случае заболевания ковидом.

Между тем с 22 июня Turkish Airlines возобновила полеты в Россию в полном объеме. О возобновлении авиасообщения России с Турцией с 22 июня ранее сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Ежедневно из России в Анталью (Турция) отправляют 33 рейса.

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