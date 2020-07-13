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Туризм

Горный Алтай заполонили туристы

Турпоток в Республику Алтай в начале июля увеличился на 10−15% по сравнению с тем же периодом 2019 года. На июль мест на базах уже нет, пишет ТАСС со ссылкой на председателя Ассоциации туроператоров Алтая Татьяну Зяблицкую.

Горный Алтай. Туризм. Палатки.
Горный Алтай. Туризм. Палатки.
СС0

Например, на территории популярных у туристов Мультинских озер уже нет домиков, негде взять в аренду палатки.

Многие туристы едут из соседних регионов Сибири — Алтайского, Красноярского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей. Приезжают также гости из Центральной России, из регионов Урала.

«Бронируют активно — если сравнить с потоком прошлого года, то он больше, группы больше. Много запросов на комфортное проживание высокого уровня, но его у нас и так мало, и сейчас не хватает, на июль у всех все забито. Рост турпотока по сравнению с июлем прошлого года порядка 10−15%", — сказала Зяблицкая.

Туристам рекомендуют уже бронировать места на сентябрь.

Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал о закрытии баз отдыха и объяснил, где можно спрятаться от коронавируса.

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