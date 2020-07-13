Горный Алтай заполонили туристы

Например, на территории популярных у туристов Мультинских озер уже нет домиков, негде взять в аренду палатки.

Многие туристы едут из соседних регионов Сибири — Алтайского, Красноярского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей. Приезжают также гости из Центральной России, из регионов Урала.

«Бронируют активно — если сравнить с потоком прошлого года, то он больше, группы больше. Много запросов на комфортное проживание высокого уровня, но его у нас и так мало, и сейчас не хватает, на июль у всех все забито. Рост турпотока по сравнению с июлем прошлого года порядка 10−15%", — сказала Зяблицкая.