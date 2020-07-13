Горный Алтай заполонили туристы

Например, на территории популярных у туристов Мультинских озер уже нет домиков, негде взять в аренду палатки.
Многие туристы едут из соседних регионов Сибири — Алтайского, Красноярского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской областей. Приезжают также гости из Центральной России, из регионов Урала.
«Бронируют активно — если сравнить с потоком прошлого года, то он больше, группы больше. Много запросов на комфортное проживание высокого уровня, но его у нас и так мало, и сейчас не хватает, на июль у всех все забито. Рост турпотока по сравнению с июлем прошлого года порядка 10−15%", — сказала Зяблицкая.
Туристам рекомендуют уже бронировать места на сентябрь.
Ранее начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал о закрытии баз отдыха и объяснил, где можно спрятаться от коронавируса.