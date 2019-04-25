Гостиничный бизнес призвал губернатора Томенко бороться с посуточными квартирами

Алтайский гостиничный бизнес попросил губернатора края Виктора Томенко организовать борьбу с «нелегалами», которые сдают квартиры в аренду на краткосрочный период. По словам директора гостиницы «Барнаул» Сергея Воронова, такие предприниматели по сути предоставляют гостиничные услуги и составляют конкуренцию легальному бизнесу. Об этом говорили во время встречи туристического сообщества с правительством региона.

Сергей Воронов,

директор гостиницы «Барнаул»:

В день около 300 квартир сдаются посуточно. Это разрешено, но, я так понимаю, законодатель подразумевал сдачу квартир на длительный период. Понятно, что кому-то нужны квартиры на несколько дней — это нормально. Но когда квартиры сдают посуточно — это гостиничная деятельность. Мы не можем с ними конкурировать, потому что основная часть владельцев такого жилья не зарегистрирована. Они не отчисляют налоги, платят «черную зарплату», а за ЖКХ платят по тарифам населения. И цены, соответственно, у них ниже.

Рынок стремительно растет

За последние несколько лет количество гостиниц и хостелов выросло в несколько раз. Если в 2008 году их было 32, в 2013-м — 83, а в 2019-м — 170, согласно данным 2ГИС. Этот рост произошел за счет мини-гостиниц с номерным фондом 10−20 номеров.

Крупные гостиницы в последние годы в Барнауле не открывались. Вероятно, это связано с довольно длительным сроком окупаемости новых объектов. К тому же, как отметил Воронов, гостиничный бизнес имеет слабую поддержку со стороны государства. По словам эксперта, в крае максимальная ставка налога на землю, а если бы она была ниже, то деньги можно было бы потратить, к примеру, на улучшение номерного фонда.

Гостиница. Кровать. Отель. СС0

Сетевики — не конкуренты

В марте стало известно, что правительство Алтайского края активно обсуждает с компанией Radisson Hotel Group строительство четырехзвездочного отеля в Барнауле. Представители гостиничного бизнеса считают, что такой игрок вряд ли сможет составить конкуренцию недорогим местным гостиницам.

«Загрузка гостиниц в Барнауле составляет в среднем 40%. Это уже хороший показатель, потому что раньше было 30%. Она складывается за счет тех, кто приезжает в командировку. Поэтому во вторник-четверг загрузка номерного фонда составляет 90%, а в субботу-понедельник — 10%. А сетевым отелям нужна хорошая равномерная загрузка, чтобы быстро окупиться», — отметил Воронов.

В Барнауле высоким спросом пользуются номера стоимостью 1,5−3,5 тысячи рублей в сутки. А так как в сетевых гостиницах цены выше, то вряд ли Radisson Hotel Group своим приходом на рынок сможет изменить средний показатель загрузки местного отеля.

Цифра

4,27 млрд рублей составил объем оказанных услуг гостиницами и санаториями Алтайского края в 2018 году, отметил начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых.