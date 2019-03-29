Правительство Алтайского края обсуждает с Radisson строительство четырехзвездочного отеля в Барнауле

Правительство Алтайского края активно обсуждает с компанией Radisson Hotel Group строительство четырехзвездочного отеля в Барнауле. Очередная встреча запланирована на ближайшие две недели, пишет ТАСС

Губернатор края Виктор Томенко на Красноярском экономическом форуме 29 марта заявил, что по этому поводу с представителями международной сети разговаривал начальник Минэкономразвития края Павел Дитятев. Также пройдет еще одна встреча с представителям Radisson Hotel Group, в которой участие примет и глава региона.

По мнению губернатора, в строительстве отелей мировых брендов должны быть заинтересованы и власти Барнаула.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Надо будет, чтобы местные власти, в данном случае речь идет о Барнауле, тоже поддерживали этот проект и не только потому, что губернатор продвигает, а просто от понимания выгод, которые это дает городу и краю.

Томенко считает, что особенно актуально для Барнаула это стало после решения о проведении этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в 2021 году.

О том, что в Барнауле намерены построить отель Radisson, говорят уже несколько лет. Так, в 2015 году об этом заявлял вице-президент по развитию в России и странах СНГ компании Carlson Rezidor Дэвид Дженкинс. В том же году в Новосибирске запустили трехзвездочный отель Park Inn by Radisson.

Также речь шла о строительстве отеля Hilton на месте Старого базара, но выкупать представители сети его не стали в том числе из-за ограничений по этажности.

В 2016 году рассматривался вариант строительства Hilton Hotels в Белокурихе, но проект приостановили.