Государство не доплатит туристам за летний отдых в Алтайском крае. Список «выгодных» регионов

Алтайский край не вошел в первый и самый большой перечень регионов, за отдых в которых россияне будут получать компенсацию от государства с 15 августа. Начало выплат отдохнувшим на Алтае перенесено на конец осени, когда «высокий» сезон уже закончится, следует из информации, опубликованной Ростуризмом.

Зачем государство заплатит туристам

Как уже сообщал Altapress.ru, в августе в России начнут стимулировать турпоездки по стране — выплачивать туристам из госбюджета от 5 до 25 тыс. рублей за тур.

С 15 августа по 20 декабря программа будет действовать в 44 регионах, рассказал портал «Экономика сегодня».

Алтайский край, Республика Алтай и еще девять популярных у путешественников территорий вошли только во второй эшелон. Выплаты туристам, отдыхающим в этих регионах, начнутся лишь с 1 октября.

Хакассия. Здесь можно отдохнуть со скидкой. vk.com/tskalon

Где можно выгодно отдохнуть с 15 августа по 20 декабря

С 15 августа по 20 декабря компенсация будет доступна при путешествиях в следующие регионы:

Центральный федеральный округ: Владимирская , Воронежская , Ивановская , Калужская , Костромская , Смоленская , Тверская , Тульская , Ярославская области.

Владимирская Воронежская Ивановская Калужская Костромская Смоленская Тверская Тульская Ярославская области. Северо-Западный: Архангельская , Вологодская , Ленинградская , Мурманская , Новгородская , Псковская области , Республика Карелия.

Архангельская Вологодская Ленинградская Мурманская Новгородская Псковская области Республика Карелия. Южный и Северо-Кавказский: Астраханская , Волгоградская , Ростовская области , Республика Кабардино-Балкария.

Астраханская Волгоградская Ростовская области Республика Кабардино-Балкария. Приволжский: Республики Татарстан , Удмуртия , Башкирия , Мордовия , Нижегородская , Оренбургская , Самарская , Саратовская , Ульяновская области , Пермский край.

Республики Татарстан Удмуртия Башкирия Мордовия Нижегородская Оренбургская Самарская Саратовская Ульяновская области Пермский край. Уральский: Свердловская , Тюменская , Челябинская области , Ханты-Мансийский автономный округ.

Свердловская Тюменская Челябинская области Ханты-Мансийский автономный округ. Сибирский: Республики Хакасия и Бурятия , Иркутская , Кемеровская , Новосибирская области , Красноярский край.

Республики Хакасия и Бурятия Иркутская Кемеровская Новосибирская области Красноярский край. Дальневосточный: Камчатский , Приморский , Хабаровский край , Сахалинская область.

Красноярские столбы. Из открытых источников.

В каких регионах заработает программа с 1 октября

На поездки с 1 октября по 20 декабря компенсация будет действовать для отдыхающих, посетивших Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Севастополь, Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область.

Причины, по которым поездки в популярные у туристов регионы начнут стимулировать только по окончании высокого сезона, не указаны.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Каковы условия получения компенсации

Размер компенсации и сам факт ее выплаты будет зависеть от выполнения таких условий.

Путешественник должен купить тур не менее 5 ночей.

Стоимость тура — не менее 25 тыс. рублей.

При оплате надо использовать карту «Мир».

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей на карту туриста вернется от банка-эмитента 5 тыс. рублей.

Если тур стоил в диапазоне от 50 до 75 тыс. рублей , компенсация составит 10 тыс. рублей.

компенсация составит 10 тыс. рублей. Для более дорогих туров сумма возврата — 15 тыс. рублей.

Пока неясно, будут ли доплачивать туристам, отдыхающим в своем регионе.