Государство не доплатит туристам за летний отдых в Алтайском крае. Список «выгодных» регионов

Зачем государство заплатит туристам
Как уже сообщал Altapress.ru, в августе в России начнут стимулировать турпоездки по стране — выплачивать туристам из госбюджета от 5 до 25 тыс. рублей за тур.
С 15 августа по 20 декабря программа будет действовать в 44 регионах, рассказал портал «Экономика сегодня».
Алтайский край, Республика Алтай и еще девять популярных у путешественников территорий вошли только во второй эшелон. Выплаты туристам, отдыхающим в этих регионах, начнутся лишь с 1 октября.
Где можно выгодно отдохнуть с 15 августа по 20 декабря
С 15 августа по 20 декабря компенсация будет доступна при путешествиях в следующие регионы:
- Центральный федеральный округ: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.
- Северо-Западный: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия.
- Южный и Северо-Кавказский: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Республика Кабардино-Балкария.
- Приволжский: Республики Татарстан, Удмуртия, Башкирия, Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край.
- Уральский: Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ.
- Сибирский: Республики Хакасия и Бурятия, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край.
- Дальневосточный: Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Сахалинская область.
В каких регионах заработает программа с 1 октября
На поездки с 1 октября по 20 декабря компенсация будет действовать для отдыхающих, посетивших Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Севастополь, Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область.
Причины, по которым поездки в популярные у туристов регионы начнут стимулировать только по окончании высокого сезона, не указаны.
Каковы условия получения компенсации
Размер компенсации и сам факт ее выплаты будет зависеть от выполнения таких условий.
- Путешественник должен купить тур не менее 5 ночей.
- Стоимость тура — не менее 25 тыс. рублей.
- При оплате надо использовать карту «Мир».
- При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей на карту туриста вернется от банка-эмитента 5 тыс. рублей.
- Если тур стоил в диапазоне от 50 до 75 тыс. рублей, компенсация составит 10 тыс. рублей.
- Для более дорогих туров сумма возврата — 15 тыс. рублей.
Пока неясно, будут ли доплачивать туристам, отдыхающим в своем регионе.