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Туризм

Государство не доплатит туристам за летний отдых в Алтайском крае. Список «выгодных» регионов

Алтайский край не вошел в первый и самый большой перечень регионов, за отдых в которых россияне будут получать компенсацию от государства с 15 августа. Начало выплат отдохнувшим на Алтае перенесено на конец осени, когда «высокий» сезон уже закончится, следует из информации, опубликованной Ростуризмом.

Сибирские туристы.
Сибирские туристы.
vk.com/tskalon

Зачем государство заплатит туристам

Как уже сообщал Altapress.ru, в августе в России начнут стимулировать турпоездки по стране — выплачивать туристам из госбюджета от 5 до 25 тыс. рублей за тур.

С 15 августа по 20 декабря программа будет действовать в 44 регионах, рассказал портал «Экономика сегодня».

Алтайский край, Республика Алтай и еще девять популярных у путешественников территорий вошли только во второй эшелон. Выплаты туристам, отдыхающим в этих регионах, начнутся лишь с 1 октября.

Хакассия. Здесь можно отдохнуть со скидкой.
Хакассия. Здесь можно отдохнуть со скидкой.
vk.com/tskalon

Где можно выгодно отдохнуть с 15 августа по 20 декабря

С 15 августа по 20 декабря компенсация будет доступна при путешествиях в следующие регионы:

  • Центральный федеральный округ: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.
  • Северо-Западный: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия.
  • Южный и Северо-Кавказский: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Республика Кабардино-Балкария.
  • Приволжский: Республики Татарстан, Удмуртия, Башкирия, Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край.
  • Уральский: Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ.
  • Сибирский: Республики Хакасия и Бурятия, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край.
  • Дальневосточный: Камчатский, Приморский, Хабаровский край, Сахалинская область.
Красноярские столбы.
Красноярские столбы.
Из открытых источников.

В каких регионах заработает программа с 1 октября

На поездки с 1 октября по 20 декабря компенсация будет действовать для отдыхающих, посетивших Алтайский край и Республику Алтай, Калининградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Севастополь, Москву и Подмосковье, Петербург и Ленинградскую область.

Причины, по которым поездки в популярные у туристов регионы начнут стимулировать только по окончании высокого сезона, не указаны.

Карта &quot;Мир&quot;. Источник: nspk.ru.
Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Каковы условия получения компенсации

Размер компенсации и сам факт ее выплаты будет зависеть от выполнения таких условий.

  • Путешественник должен купить тур не менее 5 ночей.
  • Стоимость тура — не менее 25 тыс. рублей.
  • При оплате надо использовать карту «Мир».
  • При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей на карту туриста вернется от банка-эмитента 5 тыс. рублей.
  • Если тур стоил в диапазоне от 50 до 75 тыс. рублей, компенсация составит 10 тыс. рублей.
  • Для более дорогих туров сумма возврата — 15 тыс. рублей.

Пока неясно, будут ли доплачивать туристам, отдыхающим в своем регионе.

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