За отдых на Алтае могут начать доплачивать. Мишустин анонсировал туристический «кэшбек»

Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме о работе правительства заявил, что туристы получат компенсации за отдых в России.

Речь идет о компенсации затрат на приобретение туров в нескольких регионах России. На эти цели дополнительно выделят 15 млрд рублей.

«Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура <…> Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть именно в российских регионах», — пояснил Мишустин.

Премьер не назвал регионы, однако подчеркнул, что список уже составлен Ростуризмом.

При этом Алтайский край и Республика Алтай имеют большие шансы попасть в документ. Напомним, накануне Ростуризм решил через TikTok заманивать отдыхающих в Алтайский край.

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Премьер отметил, что сейчас туристическая отрасль находится в сложном положении. Поэтому ее необходимо не только поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития — в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма.

По его мнению, туризм в России — одно из самых перспективных направлений, развитию которого способствовал целый ряд масштабных мероприятий. К примеру, чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Он стал праздником для миллионов людей, приехавших со всех континентов. Уверен, многие из них влюбились в Россию… яркую, гостеприимную, отличную от сложившихся в мире стереотипов», — сказал глава кабмина.

Также Мишустин напомнил, что туроператорам уже предоставили субсидии в размере около 3,5 млрд рублей. Это гораздо больше, чем в 2018 году — тогда правительство выделило 320 млн рублей на поддержку туроператоров, которые организуют маршруты в 12 регионах России, в том числе в Алтайском крае и Республике Алтай.

Ранее сообщали, что жаждущие попасть на Алтай туристы раскупили даже VIP-туры за 80 тыс. рублей в сутки.