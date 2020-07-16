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Туризм

Жаждущие попасть на Алтай туристы раскупили даже VIP-туры за 80 тысяч рублей в сутки

Федеральный туроператор PEGAS Touristik запустил пакетные туры на Алтай. С 18 июля Nordwind будет выполнять рейсы в Горно-Алтайск из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже распроданы даже VIP-туры, говорится на сайте ассоциации туроператоров.

Горный Алтай. Туризм.
Горный Алтай. Туризм.
СС0

Из Москвы рейсы будут выполняться три раза в неделю, из Санкт-Петербурга — два раза, начиная с 19 июля. Загрузка первых рейсов приблизилась к 90%.

Nordwind уже ведет переговоры с партнерами о перспективах круглогодичной перевозки на данном направлении.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что пакетные туры разнообразны и вполне доступны по стоимости.

Средняя стоимость недельного тура с проживанием и перелетом обойдется в 24 тысячи рублей.

Большой спрос вызвали дорогие гостиницы и турбазы, отметила генеральный директор PEGAS Touristik Анна Подгорная. По ее словам, VIP-объекты стоимостью около 80 тысяч рублей в сутки раскупили уже в первые дни продаж.

Ранее сообщалось, что турпоток в Республику Алтай в начале июля увеличился на 10−15% по сравнению с тем же периодом 2019 года. На июль мест на базах уже нет.

Поисковый интерес к базам отдыха на Алтае в последнее время вырос в пять раз.

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