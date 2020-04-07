Граждане отдыхающие. От чего страдает и на что надеется туристический бизнес на Алтае

Первый удар
Местные турагентства — около 200 туристических компаний, действующих от лица или по поручению российских туроператоров, — первыми почувствовали удар по отрасли. Беды начались еще в конце февраля, когда из-за вспышки коронавируса COVID-19 была закрыта российская граница с Китаем.
Уже больше месяца они находятся на передовой, занимаясь взаимодействием с туристами: аннулированием, перебронированием, возвратами и невозвратами, а в будущем начнут заниматься еще и судебными разбирательствами. Ситуация осложняется карантином, который продлится до 30 апреля. Все это время компании должны работать с клиентами дистанционно.
Об этом рассказала независимый эксперт туррынка Татьяна Сажаева. Развитие ситуации с коронавирусом она отслеживает буквально с первых дней.
Эксперт добавила: «В то же время у нас работает 54 туроператора по внутреннему туризму. Разумеется, они тоже пострадали от сложившейся ситуации, особенно организаторы детских туров. Пик запретов выезда организованных групп по России и за границу пришелся на 15−25 марта. Начался настоящий аврал с аннуляциями, получением компенсаций за выкупленные родителями ж/д и авиабилеты. Если помните, тогда же по всей России постепенно закрывались музеи и другие места массового посещения (особенно в Москве и Питере)».
Два месяца простоя
Не миновал кризис и владельцев коллективных средств размещения: гостиниц, отелей, турбаз, санаториев (в регионе около 50 санаториев и более 700 средств размещения). Пик пришелся на момент выхода указа губернатора Алтайского края.
В авральном режиме началась перестройка работы всех задействованных служб, перебронирование или отмена брони для еще не заехавших туристов. Татьяна Сажаева отметила, что ситуация была вполне предсказуемой. Такого рода ограничения к тому времени уже коснулись большинства регионов России.
«Москва и Московская область начали жить в этом за 10 дней до Алтайского края. К вышесказанному нужно еще добавить наплыв желающих отдохнуть в Горном Алтае в последний день перед наступлением сроков закрытия, в выходные. Многие владельцы отелей, особенно небольших, до сих пор публикуют информацию, что они закрыты только до 5 апреля. А некоторые небольшие гостевые дома и усадьбы вообще не считают нужным выполнять указ, хотя, как и все, обязаны отказывать в бронировании и заселении гостей до 1 июня. До гидов и организаторов авторских туров пока не дошло осознание серьезности ситуации — в выходные коллеги делились информацией, что по Чуйскому тракту ездят автобусы с экскурсантами, которые массово выходят на остановках, любуются природой», — комментирует ситуацию Татьяна Сажаева.
Вся надежда на лето
В сложной эпидемиологической обстановке действия властей вполне обоснованны. Сейчас главная задача — не допустить распространения вируса. Настроения в среде предпринимателей, работающих в сфере туризма, разные. Но многие смотрят в будущее с оптимизмом. Среди них — генеральный директор туристической фирмы «Плот» Александр Смирнов.
Он уверен, что непростую ситуацию, сложившуюся в нашем регионе, не нужно пока называть критичной. Она станет таковой, если 1 июня не снимут ограничения на въезд туристов. Тогда будет провален летний сезон, а это уже совсем другая история.
Пока же количество заявок, в том числе от иностранных туристов и туроператоров, потерявших зарубежные направления, на летние месяцы только растет. Звонки поступают каждый день.
«Работы много, правда, она не приносит доходов и направлена скорее на перспективу. Пока мы занимаемся только обработкой заявок. Каждая из них требует немало времени и сил. Порой на одну заявку уходит один-два дня. Мои коллеги тоже настроены оптимистично. В том числе предприниматели из Республики Алтай», — поясняет Смирнов.
Горный: в режиме ожидания
Действительно, 31 марта глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступил с официальным обращением к жителям, в котором напомнил, что с 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности — «отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа гостиниц и турбаз, непродовольственных магазинов, кинотеатров, салонов красоты, горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха. Предприятия общественного питания могут торговать только дистанционно».
Ограничения продлятся до 1 июня. В связи с этим в регионе представители туристической сферы перешли в режим ожидания и не спешат с прогнозами.
В частности, на одной из крупнейших туристических баз Горного Алтая, в парке-отеле «Шишка», не осталось постояльцев, отменено заселение и бронирование, а менеджеры не принимают заявки даже на летний период. До завершения карантина вся текущая работа ведется дистанционно. Но надежда на благополучный исход все же остается.
Пока без спекуляций
Несмотря на убытки, роста цен на туристическом рынке пока не наблюдается. Татьяна Сажаева отметила, что существенных изменений не было даже во время недельного всплеска интереса туристов и крупных туроператоров к Алтаю после закрытия международных направлений. И вряд ли рост цен на проживание произойдет сейчас.
Такого же мнения придерживается и Александр Смирнов: «Никто из операторов по внутреннему туризму не пытается заработать нечестным способом. Спекуляций я не заметил. Есть определенные алгоритмы калькуляции того или иного тура. Цена может вырасти, если по объективной причине увеличится расходная часть. Но это вряд ли будет связано напрямую с пандемией».
Помощь будет
В сложившейся ситуации, когда целая отрасль из-за мировой пандемии коронавируса терпит колоссальные убытки, очень важна поддержка государства. Оптимизм внушает работа, которая в России уже ведется как на федеральном уровне, так и на местах.
В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, которое возглавляет Евгений Дешевых, пояснили: «Алтайский край, как и другие регионы России, участвует в работе по формированию пакета мер по поддержке представителей туристической отрасли как одной из наиболее пострадавших от дестабилизирующей эпидемиологической обстановки в стране. Напомним, правительство Российской Федерации определило девять сфер экономической деятельности, которым в первую очередь будет оказываться государственная поддержка. Среди них — туристические агентства, санаторно-курортные организации, гостиничный бизнес и другие».
Пандемия стала настоящим вызовом для алтайского турбизнеса. Выстоит ли он — зависит от разных факторов, которые сложно предугадать. В частности, не затянется ли карантин? Так ли будут эффективны меры государственной поддержки?
Алтай уже сталкивался с большим кризисом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами. Татьяна Сажаева напомнила о паводке 2014 года, после которого турбизнес восстанавливался несколько лет.
«Тогда беда затронула несколько отдельно взятых регионов. Сейчас же ситуация носит не локальный, а всемирный характер», — говорит Сажаева.
Цифры
Более 1000 объектов туриндустрии действует в настоящее время в Алтайском крае
879 млн рублей частных инвестиций вложено в строительство новых и реконструкцию существующих объектов туристской индустрии в 2019 году.
Около 27 млрд рублей потерял российский выездной туризм из-за коронавируса, по мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.
Евгения Скаредова