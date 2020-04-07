Граждане отдыхающие. От чего страдает и на что надеется туристический бизнес на Алтае

Алтайский край в середине марта вошел в топ-8 мест , где можно спастись от коронавируса. Казалось бы, вот-вот хлынет поток туристов. Но 27 марта стало понятно, что пандемия напрямую ударила и по Алтаю. Губернатор Виктор Томенко подписал указ о приостановлении с 28 марта по 1 июня деятельности горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в Белокурихе, а также других санаторно-курортных организаций и санаторно-оздоровительных детских лагерей. Региональный турбизнес, и без того пострадавший от COVID-19, получил новый удар под дых в виде двухмесячного вынужденного простоя.

Первый удар

Местные турагентства — около 200 туристических компаний, действующих от лица или по поручению российских туроператоров, — первыми почувствовали удар по отрасли. Беды начались еще в конце февраля, когда из-за вспышки коронавируса COVID-19 была закрыта российская граница с Китаем.

Уже больше месяца они находятся на передовой, занимаясь взаимодействием с туристами: аннулированием, перебронированием, возвратами и невозвратами, а в будущем начнут заниматься еще и судебными разбирательствами. Ситуация осложняется карантином, который продлится до 30 апреля. Все это время компании должны работать с клиентами дистанционно.

Об этом рассказала независимый эксперт туррынка Татьяна Сажаева. Развитие ситуации с коронавирусом она отслеживает буквально с первых дней.

Эксперт добавила: «В то же время у нас работает 54 туроператора по внутреннему туризму. Разумеется, они тоже пострадали от сложившейся ситуации, особенно организаторы детских туров. Пик запретов выезда организованных групп по России и за границу пришелся на 15−25 марта. Начался настоящий аврал с аннуляциями, получением компенсаций за выкупленные родителями ж/д и авиабилеты. Если помните, тогда же по всей России постепенно закрывались музеи и другие места массового посещения (особенно в Москве и Питере)».

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Два месяца простоя

Не миновал кризис и владельцев коллективных средств размещения: гостиниц, отелей, турбаз, санаториев (в регионе около 50 санаториев и более 700 средств размещения). Пик пришелся на момент выхода указа губернатора Алтайского края.

В авральном режиме началась перестройка работы всех задействованных служб, перебронирование или отмена брони для еще не заехавших туристов. Татьяна Сажаева отметила, что ситуация была вполне предсказуемой. Такого рода ограничения к тому времени уже коснулись большинства регионов России.

«Москва и Московская область начали жить в этом за 10 дней до Алтайского края. К вышесказанному нужно еще добавить наплыв желающих отдохнуть в Горном Алтае в последний день перед наступлением сроков закрытия, в выходные. Многие владельцы отелей, особенно небольших, до сих пор публикуют информацию, что они закрыты только до 5 апреля. А некоторые небольшие гостевые дома и усадьбы вообще не считают нужным выполнять указ, хотя, как и все, обязаны отказывать в бронировании и заселении гостей до 1 июня. До гидов и организаторов авторских туров пока не дошло осознание серьезности ситуации — в выходные коллеги делились информацией, что по Чуйскому тракту ездят автобусы с экскурсантами, которые массово выходят на остановках, любуются природой», — комментирует ситуацию Татьяна Сажаева.

Татьяна Сажаева. Анна Зайкова

Вся надежда на лето

В сложной эпидемиологической обстановке действия властей вполне обоснованны. Сейчас главная задача — не допустить распространения вируса. Настроения в среде предпринимателей, работающих в сфере туризма, разные. Но многие смотрят в будущее с оптимизмом. Среди них — генеральный директор туристической фирмы «Плот» Александр Смирнов.

Он уверен, что непростую ситуацию, сложившуюся в нашем регионе, не нужно пока называть критичной. Она станет таковой, если 1 июня не снимут ограничения на въезд туристов. Тогда будет провален летний сезон, а это уже совсем другая история.

Пока же количество заявок, в том числе от иностранных туристов и туроператоров, потерявших зарубежные направления, на летние месяцы только растет. Звонки поступают каждый день.

«Работы много, правда, она не приносит доходов и направлена скорее на перспективу. Пока мы занимаемся только обработкой заявок. Каждая из них требует немало времени и сил. Порой на одну заявку уходит один-два дня. Мои коллеги тоже настроены оптимистично. В том числе предприниматели из Республики Алтай», — поясняет Смирнов.

Александр Смирнов. Анна Зайкова

Горный: в режиме ожидания

Действительно, 31 марта глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступил с официальным обращением к жителям, в котором напомнил, что с 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности — «отменены все массовые мероприятия, приостановлена работа гостиниц и турбаз, непродовольственных магазинов, кинотеатров, салонов красоты, горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха. Предприятия общественного питания могут торговать только дистанционно».

Ограничения про­длятся до 1 июня. В связи с этим в регионе представители туристической сферы перешли в режим ожидания и не спешат с прогнозами.

В частности, на одной из крупнейших туристических баз Горного Алтая, в парке-отеле «Шишка», не осталось постояльцев, отменено заселение и бронирование, а менеджеры не принимают заявки даже на летний период. До завершения карантина вся текущая работа ведется дистанционно. Но надежда на благополучный исход все же остается.

Горный Алтай с высоты птичьего полета. Александр Тырышкин , www. gorno-altaisk.info.

Пока без спекуляций

Несмотря на убытки, роста цен на туристическом рынке пока не наблюдается. Татьяна Сажаева отметила, что существенных изменений не было даже во время недельного всплеска интереса туристов и крупных туроператоров к Алтаю после закрытия международных направлений. И вряд ли рост цен на проживание произойдет сейчас.

Такого же мнения придерживается и Александр Смирнов: «Никто из операторов по внутреннему туризму не пытается заработать нечестным способом. Спекуляций я не заметил. Есть определенные алгоритмы калькуляции того или иного тура. Цена может вырасти, если по объективной причине увеличится расходная часть. Но это вряд ли будет связано напрямую с пандемией».

Помощь будет

В сложившейся ситуации, когда целая отрасль из-за мировой пандемии коронавируса терпит колоссальные убытки, очень важна поддержка государства. Оптимизм внушает работа, которая в России уже ведется как на федеральном уровне, так и на местах.

Карантин. Пандемия. unsplash.com

В управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, которое возглавляет Евгений Дешевых, пояснили: «Алтайский край, как и другие регионы России, участвует в работе по формированию пакета мер по поддержке представителей туристической отрасли как одной из наиболее пострадавших от дестабилизирующей эпидемиологической обстановки в стране. Напомним, правительство Российской Федерации определило девять сфер экономической деятельности, которым в первую очередь будет оказываться государственная поддержка. Среди них — туристические агентства, санаторно-курортные организации, гостиничный бизнес и другие».

Пандемия стала настоящим вызовом для алтайского турбизнеса. Выстоит ли он — зависит от разных факторов, которые сложно предугадать. В частности, не затянется ли карантин? Так ли будут эффективны меры государственной поддержки?

Алтай уже сталкивался с большим кризисом, вызванным форс-мажор­ными обстоятельствами. Татьяна Сажаева напомнила о паводке 2014 года, после которого турбизнес восстанавливался несколько лет.

Паводок в Горном Алтае. Май 2014 г. listock.ru.

«Тогда беда затронула несколько отдельно взятых регионов. Сейчас же ситуация носит не локальный, а всемирный характер», — говорит Сажаева.

Цифры Более 1000 объектов туриндустрии действует в настоящее время в Алтайском крае 879 млн рублей частных инвестиций вложено в строительство новых и реконструкцию существующих объектов туристской индустрии в 2019 году. Около 27 млрд рублей потерял российский выездной туризм из-за коронавируса, по мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

Евгения Скаредова