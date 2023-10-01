Грибные туры намерены организовать на Алтае

Точнее — для любителей тихой охоты.

Многие хотят отправиться за грибами в сопровождении профессионалов. Такие туры длятся от однодневной поездки на природу до недельного проживания с палатками и курсом по выживанию.

Правда, от местных клиентов пока запросов не поступало, но перспективы есть, отметили представители туротрасли Алтайского края. Дело в том в том, что жители региона ходят в лес самостоятельно, указывает «Бизнес ФМ Барнаул».

А региону необходимо прославиться как грибной край — чтобы сюда приезжали грибники из европейской части страны, пишет "Алтайская правда".

Между тем жители Алтайского края запасаются грибами на зиму. Об этом свидетельствуют фотографии с богатым урожаем в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Наполненные доверху ведра, ящики и корзинки везут домой тихие охотники.

Грибы жарят, варят и солят на зиму. Так те же маринованные опята будут радовать людей даже в холодные времена.