Море опят и поляны груздей. Жители Алтайского края запасаются грибами на зиму

Конец лета особенно богат на грибы. Наполненные доверху ведра, ящики и корзинки везут домой тихие охотники.
Грибы жарят, варят и солят на зиму. Так те же маринованные опята будут радовать людей даже в холодные времена.
Поляны груздей и маслят находят в Косихе, Павловске, Рогозихе, Тальменке, Озерках, Ленточном бору.
Для заядлых грибников, да и просто любителей похрустеть опятами и «белыми» altapress.ru подобрал 3 рецепта грибов для закатки на зиму. Бонусом — инструкция по приготовлению жаренной картошки с отменными лисичками.