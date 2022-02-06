Инвесторы вложили 1,5 млрд рублей на развитие «Бирюзовой Катуни», «Сибирской монеты» и «Белокурихи горной»

В 2021 году объем частных инвестиций в туристические объекты Алтайского края увеличился в два раза по сравнению с 2020 годом. Инвесторы вложили 1, 5 млрд рублей.

Значительная часть инвестиций вложена на развитие крупных туристских локаций, развитие которых ведется на принципах государственно частного партнерства, пишет пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

В частности, к ним относятся особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», формируемый курорт «Белокуриха горная».

«Высокий спрос на туристические услуги также положительно сказывается на их инвестиционной привлекательности. Инвесторами здесь реализуются проекты по строительству современных объектов размещения, оздоровления и питания», — говорят в управлении.

К масштабным инвестиционным проектам также относится строительство гостиничного комплекса премиум-класса с клиникой превентивной медицины «Гранд-Крио Алтай» на площадке «Белокуриха горная» и туристических комплексов на «Бирюзовой Катуни».

Ранее стало известно, что В Алтайском крае на территории игорной зоны «Сибирская монета» построят четыре отеля, казино и два слот-зала.

Расширить единственную в Сибири игорную зону планируют к 2025 году