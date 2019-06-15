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Туризм

Авиакомания «ИрАэро» запустила рейс из Барнаула в Крым

15 июня авиакомпания «ИрАэро» открыла прямой рейс из Барнаула в Симферополь с посадкой в Домодедово. Вылеты будут осуществляться на SSJ-100, сообщает сайт перевозчика.

Самолет компании "ИрАэро".
Самолет компании "ИрАэро".
www.airaltay.ru

Стоимость билетов на рейс «Барнаул-Симферополь» на сайте авиакомпании — от 15 500 до 25 500 рублей.

«Симферополь — крайне популярное у россиян направление, я уверен, что в высокий сезон возросший спрос позволит авиакомпании увеличить частоту рейсов. С нашей стороны мы постараемся обеспечить авиакомпании и пассажирам максимально комфортные и привлекательные условия, — отмечает генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила.

Ранее, 4 июня, авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы из Барнаула в Крым. Полеты будут выполняться по вторникам, на Boeing 737−800.

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