Авиакомания «ИрАэро» запустила рейс из Барнаула в Крым

15 июня авиакомпания «ИрАэро» открыла прямой рейс из Барнаула в Симферополь с посадкой в Домодедово. Вылеты будут осуществляться на SSJ-100, сообщает сайт перевозчика.

Стоимость билетов на рейс «Барнаул-Симферополь» на сайте авиакомпании — от 15 500 до 25 500 рублей.

«Симферополь — крайне популярное у россиян направление, я уверен, что в высокий сезон возросший спрос позволит авиакомпании увеличить частоту рейсов. С нашей стороны мы постараемся обеспечить авиакомпании и пассажирам максимально комфортные и привлекательные условия, — отмечает генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила.

Ранее, 4 июня, авиакомпания Nordwind запустила прямые рейсы из Барнаула в Крым. Полеты будут выполняться по вторникам, на Boeing 737−800.