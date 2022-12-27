«Ищем самолеты». Почему прямые рейсы из Барнаула на экзотический курорт так и не появились

В ноябре туроператор «И-Линь туризм» анонсировал декабрьский запуск прямых рейсов из Барнаула в Мандалай, «культурную» столицу Мьянмы. Год уже практически закончился, а заветных туров все нет и нет. Altapress.ru узнал, почему нового направления не появилось и когда его теперь ждать.

Планировалось, что рейсы в Мандалай будут регулярными и раз в неделю их будет осуществлять авиакомпания Myanmar Airways International на Airbus A319.

Подобные перелеты должны были запустить из Новосибирска, Кемерово, Иркутск, Читы и Улан-Удэ, но, по информации туроператора, этого так и не произошло.

Сотрудница компании «И-Линь туризм» рассказала altapress.ru, что «произошла небольшая заминка» и сейчас ищут самолеты. И добавила: «В этом году точно полетов не будет. В следующем — возможно, весной».

О том, что из себя представляет курорт и как идею запустить прямые рейсы в Мьянму оценивают местные турфирмы, мы рассказывали здесь.