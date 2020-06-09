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Туризм

К горнолыжному комплексу на Алтае построят дорогу почти за полмиллиарда рублей

В Алтайском крае объявили аукцион на строительство трассы к горнолыжному комплексу «Мишина гора». Стартовая цена контракта составляет 472,6 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Татьяна Катышева, пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

Дорога будет вести к горнолыжному комплексу «Мишина гора» в создаваемом курорте «Белокуриха Горная» (ранее он назывался Белокуриха-2).

Строительство трассы к Мишиной горе начнется в 2020 году. Основная часть работ запланирована на 2021 год.

В дальнейшем построят дорогу к другому горнолыжному комплексу — «Гора Глухариная».

Как уже писал altapress.ru, средства на строительство получат из нескольких источников. Основной — это федеральный бюджет. Также предусмотрено софинансирование из краевого бюджета.

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