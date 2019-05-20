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Туризм

В Белокурихе-2 откроют кафе в духе собора XIX века

Летом 2019 года в Белокурихе-2 откроют аутентичное немецкое кафе «Бакхаус», сообщила пресс-служба компании «Курорт Белокуриха». Авторы архитектурного проекта вдохновлялись церквями, соборами, замками, дворцами XIX века и были придирчивы к каждой детали.

В Белокурихе-2 откроют аутентичный немецкий ресторан.
В Белокурихе-2 откроют аутентичный немецкий ресторан.
АО «Курорт Белокуриха»

Заведение построят из цельного бруса, основными материалами будет натуральное дерево, камень и кирпич.

Светлана Левина,
архитектор, начальник проектного отдела компании «Курорт Белокуриха»:

Каждая область помещения оформляется индивидуально. Так, например, зона бара и пространство вокруг оформлены кирпичной кладкой с эффектом состаривания. Обеденная зона полностью выполнена из дерева, окна обрамляют декоративные стрельчатые арки, на потолке будут размещены массивные деревянные фермы темного цвета.

В ресторане будут подавать блюда, приготовленные по старинным рецептам переселенцев из Немецкого Поволжья. Для этого в Белокурихе обратились к носителям культуры. Авторами блюд таким образом стали обычные люди — бывшие крестьяне, которые не только рассказали оригинальные рецепты, но и раскрыли некоторые тонкости их приготовления.

Темур Слободчиков,
управляющий открытой сети ресторанов компании «Курорт Белокуриха»:

Нюрнбергские тефтели в беконе, каррисвурд, картофельный суп в кружке… За всем этим стоят привычные для нас ингредиенты. Блюда обязательно понравятся и запомнятся своей простотой, подачей и сытностью. Кстати, именно в «Бакхаусе» можно будет попробовать мясо венгерской мангалицы.

Открытие ресторана запланировано на начало июня. Он будет рассчитан на 50 посетителей.

Ранее altapress.ru писал, что на территории Белокурихи-2 открыли ресторан «Гоголь». В этом заведении подают блюда из произведений Николая Гоголя.

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