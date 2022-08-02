2 августа
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Туризм

Как крыло самолета. Алтайские туристы могут купить дорогие путевки в Таиланд, но лететь придется долго и неудобно

С 30 октября по 25 марта «Аэрофлот» будет осуществлять прямые ежедневные рейсы до Пхукета. Правда, пока только из Москвы. Несмотря на пересадку и дороговизну полета, некоторые алтайские туристы готовы отправиться в Таиланд. Расскажем, на каких условиях и куда еще можно полететь из Новосибирска и Барнаула.

Таиланд.
Таиланд.
vk.com/russianthai

Вылет рейса из Шереметьево в 20:55 — можно спланировать прогулку по столице. Время полета на остров займет 9,5 часов. Возвращение — 10,5 часов.

«Все туроператоры организуют поездки в Таиланд на регулярных рейсах, поэтому стоимость сильно зависит от авиабилетов, — говорит директор турфирмы „100 дорог“ Евгения Беспалова. — Пока перспективы чартеров или хотя бы полетов из Новосибирска довольно туманны».

Билеты на один только перелет Москва-Пхукет-Москва стартуют от 72 тыс. рублей на человека. Поэтому и минимальная цена на тур для двоих немаленькая: около 160 тыс. на неделю и 170−180 тыс. на две недели.

Примерно столько же денег за перелет может потратить самостоятельный турист, решивший полететь стыковочным рейсом из Москвы в декабре. В этом случае в дороге придется провести 20 часов в одну сторону.

Таиланд.
Таиланд.
СС0

Евгения Беспалова,
директор турфирмы «100 дорог»:

У нас не так давно взяли новогодний тур в Таиланд. На одни только авиабилеты на четырех человек потратили в районе 600 тыс. рублей.

Ожидаю, что будут единичные продажи, в основном с отдыхом в хороших отелях. Туристы, которые выбирали недорогие три звезды, просто никуда не отправятся — выходит слишком недешевая поездка.

Что нужно для въезда

Для въезда в Таиланд больше не требуются Thai Pass и обязательный полис медицинского страхования от COVID-19. Остаются только требования к вакцинации или предоставлению отрицательного ПЦР-теста для тех, кто ее не провел.

По прибытии в Россию невакцинированные и туристы без справки о перенесенном заболевании должны сдать ПЦР-тест. Плюс к этому, каждый человек должен заполнить анкету на портале госулуг. Об этих требованиях напомнил Роспотребнадзор.

Самолет.
Самолет.
СС0

Куда еще поехать

За рубеж из Новосибирска

С 1 ноября по 25 марта трижды в неделю из Толмачево в Дубай. В августе двое взрослых смогут отдохнуть в пятизвездочном отеле за 246 тыс. рублей.

Недельный тур в Турцию в сентябре обойдется в 100 тыс. рублей на одного человека.

Полетная программа из Новосибирска в Хургаду продлится до 19 октября. Рейсов совсем немного, раз в 10 дней. Девять сентябрьских ночей в пятизвездочном отеле обойдутся двум взрослым примерно в 317 тыс. рублей. Есть и более выгодные варианты — от 210 тыс. рублей.

Можно отправиться в Абхазию. Тур в августе с прямым рейсом в Сочи за 11 ночей стоит около 120 тыс. рублей на двоих.

Абхазия.
Абхазия.
архив туристической компании «Авиафлот»

По России

Топ-10 популярных российских городов, по данным сервиса OneTwoTrip.

  1. Москва

  2. Санкт-Петербург

  3. Сочи

  4. Минеральные Воды

  5. Екатеринбург

  6. Уфа

  7. Калининград

  8. Махачкала

  9. Казань

  10. Тюмень

Пакетный тур с Сочи из Новосибирска на двоих в августе обойдется примерно в 112 тыс. рублей.

Если хочется городского тура, из Барнаула можно отправиться в Санкт-Петербург. 8 ночей в августе на двоих — от 85 тыс. рублей.

7,6 тыс. рублей — средняя стоимость перелета по России в середине лета на человека в одну сторону.

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