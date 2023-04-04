Прямые рейсы из Барнаула в Москву возобновятся уже в апреле, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта. Это отличная возможно слетать в столицу России на майские праздники. А altapress.ru выяснил цены билетов и время полета за вас.

Самолеты начнут летать из Барнаула в Москву (аэропорт Шереметьево) с 28 апреля. Перелеты осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

Рейсы будут выполняться ежедневно на воздушных судах Airbus A320.

Самыми привлекательными будут билеты с прямым рейсом из Барнаула в Москву эконом-класса туда и обратно. Билет на одного взрослого на период с 29 апреля по 1 мая без субсидий и дополнительных скидок будут стоить:

«Победа» — 16 тыс. рублей;

«Уральские авиалинии» — 19 тыс. рублей;

«Аэрофлот» — 21,4 тыс. рублей.

Если вы хотите посмотреть парад ко Дню Победы в Москве, то билеты на период с 6 по 10 мая будут стоить чуть дешевле:

«Победа» — 16 тыс. рублей;

«Уральские авиалинии» — 17,5 тыс. рублей;

«Аэрофлот» — 20 тыс. рублей.

Авиарейсы Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова Авиарейсы Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова

А если вы хотите взять полноценный отпуск и провести его в Москве, то билеты на период с 29 апреля по 10 мая вам обойдутся в следующую сумму:

«Победа» — 16 тыс. рублей;

«Уральские авиалинии» — 20 тыс. рублей;

«Аэрофлот» — 21 тыс. рублей.