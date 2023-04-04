4 апреля
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Туризм

Как слетать без пересадок из Барнаула в Москву на майские праздники — маршруты и цены

Прямые рейсы из Барнаула в Москву возобновятся уже в апреле, сообщает пресс-служба барнаульского аэропорта. Это отличная возможно слетать в столицу России на майские праздники. А altapress.ru выяснил цены билетов и время полета за вас.

Самолет.
Самолет.
СС0

Самолеты начнут летать из Барнаула в Москву (аэропорт Шереметьево) с 28 апреля. Перелеты осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

Рейсы будут выполняться ежедневно на воздушных судах Airbus A320.

Самыми привлекательными будут билеты с прямым рейсом из Барнаула в Москву эконом-класса туда и обратно. Билет на одного взрослого на период с 29 апреля по 1 мая без субсидий и дополнительных скидок будут стоить:

  • «Победа» — 16 тыс. рублей;
  • «Уральские авиалинии» — 19 тыс. рублей;
  • «Аэрофлот» — 21,4 тыс. рублей.

Если вы хотите посмотреть парад ко Дню Победы в Москве, то билеты на период с 6 по 10 мая будут стоить чуть дешевле:

  • «Победа» — 16 тыс. рублей;
  • «Уральские авиалинии» — 17,5 тыс. рублей;
  • «Аэрофлот» — 20 тыс. рублей.
Авиарейсы
Авиарейсы
Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова
Авиарейсы
Авиарейсы
Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова

А если вы хотите взять полноценный отпуск и провести его в Москве, то билеты на период с 29 апреля по 10 мая вам обойдутся в следующую сумму:

  • «Победа» — 16 тыс. рублей;
  • «Уральские авиалинии» — 20 тыс. рублей;
  • «Аэрофлот» — 21 тыс. рублей.
Авиарейсы
Авиарейсы
Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова
Авиарейсы
Авиарейсы
Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова
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