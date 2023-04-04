Самолеты начнут летать из Барнаула в Москву (аэропорт Шереметьево) с 28 апреля. Перелеты осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».
Рейсы будут выполняться ежедневно на воздушных судах Airbus A320.
Самыми привлекательными будут билеты с прямым рейсом из Барнаула в Москву эконом-класса туда и обратно. Билет на одного взрослого на период с 29 апреля по 1 мая без субсидий и дополнительных скидок будут стоить:
- «Победа» — 16 тыс. рублей;
- «Уральские авиалинии» — 19 тыс. рублей;
- «Аэрофлот» — 21,4 тыс. рублей.
Если вы хотите посмотреть парад ко Дню Победы в Москве, то билеты на период с 6 по 10 мая будут стоить чуть дешевле:
- «Победа» — 16 тыс. рублей;
- «Уральские авиалинии» — 17,5 тыс. рублей;
- «Аэрофлот» — 20 тыс. рублей.
А если вы хотите взять полноценный отпуск и провести его в Москве, то билеты на период с 29 апреля по 10 мая вам обойдутся в следующую сумму:
- «Победа» — 16 тыс. рублей;
- «Уральские авиалинии» — 20 тыс. рублей;
- «Аэрофлот» — 21 тыс. рублей.