Санатории Белокурихи выступили против повышения курортного сбора в 2019 году

С 1 января 2019 года в Алтайской крае увеличится размер курортного сбора. В санаториях Белокурихи считают повышение преждевременным — из-за низких доходов населения курорт может потерять туристов, считают местные власти и бизнес.

Почему санатории против повышения курортного сбора?

Введение курортного сбора уже отразилось на местном бизнесе. По словам главы Белокурихи Константина Базарова, в крупных санаториях города-курорта пришлось нанимать дополнительный персонал для регистрации платежей. А туристы негативно реагировали на то, что сбор можно было оплатить только наличными.

Ранее altapress.ru писал, что некоторые туристы отказывались платить курортный сбор, потому что не верят, что деньги действительно пойдут на благоустройство Белокурихи. Из-за этого на курорте ввели систему штрафов — за неуплату «налога» турист должен заплатить от 500 до 2000 рублей.

С января 2019 года курортный сбор увеличится на 20 рублей. За двухнедельный отдых турист должен будет заплатить уже не 420, а 700 рублей. В санаториях города-курорта считают, что это повышение плохо отразится на местном бизнесе.

Константин Ежов,

гендиректор компании «Курорт Белокуриха»:

Мы негативно относимся к идее повышения размера сбора, поскольку сибирские здравницы и без того слишком уязвимы, а курортный сбор — это все-таки дополнительный раздражающий фактор. Последствия предсказать несложно: при сложившейся экономической ситуации число недовольных резко возрастет, а пострадает в результате бизнес. 30 рублей — более чем достаточно для этого налога.

Чтобы сохранить конкурентоспособность, местные депутаты, бизнес и администрация обратились в краевое правительство с ходатайством — они просят не повышать курортный сбор, пишет туристический журнал «Сибирский округ». Пока краевые власти не поддержали предложение.

На что тратят курортный сбор в Белокурихе?

По данным краевого управления по туризму, за 7 месяцев в Белокурихе собрали 18,3 млн рублей курортного сбора. Часть денег уже потратили на расчистку городских лесов, установили скамейки и урны. Власти города-курорта заключили контракты с подрядчиками на благоустройство берега реки Белокуриха и старой радонолечебницы.

Закон четко прописывает, на что могут пойти деньги курортного сбора. В частности, их нельзя вложить в строительство или ремонт дорог. По словам Ежова, санатории неоднократно спрашивали у разработчиков регионального проекта, можно ли направить деньги на содержание туристского портала города-курорта, однако этот вопрос остался без ответа, пишет «Сибирский округ».

Где будут взимать курортный сбор в Алтайском крае?

В 2019 году платить курортный сбор туристы будут только в Белокурихе, рассказали altapress.ru в краевом управление по туризму. Распространять «налог» на другие территории края пока не планируют.

Отдыхающие оплачивают сбор в средствах размещения — отелях, гостиницах и санаториях.