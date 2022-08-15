Кешбэк за поездки по стране возвращается

О том, как можно получить деньги за путешествие, рассказывает Олеся Суворова , директор Федерального туроператора «Курорты России» от компании «Шестой континент».

— Расскажите , пожалуйста , что это такое: кешбэк за поездки по стране? Кто его может получить и вообще , реально ли получить кешбэк за отдых в России?

Олеся Суворова. Источник: «КУРОРТЫ РОССИИ»

— Да, это абсолютно реально. Наша компания Федеральный туроператор КУРОРТЫ РОССИИ является партнером этой государственной Программы с момента ее старта, уже около двух лет. И наши туристы с удовольствием отдыхают в российских санаториях, получая на карту 20% стоимости путевки в течение 5 дней после оплаты. Это отличное подспорье к предстоящему отпуску, согласитесь?

А теперь чуть более подробно о Программе. Федеральным агентством по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при активном участии субъектов туристской индустрии реализуется уникальная программа стимулирования доступных внутренних туристских поездок.

Проведение Программы с каждым годом позволяет все большему числу россиян осуществлять туристические поездки по своей стране, укреплять здоровье в санаториях и на курортах, открывать новые виды отдыха и путешествий, которые ранее были недоступны в первую очередь из-за своей стоимости.

Правила участия в Программе достаточно просты и доступны каждому россиянину. Чтобы стать участником Программы, надо зарегистрировать свою банковскую карту платежной системы МИР в Программе лояльности для держателей карт МИР. Отправиться в путешествие можно на 2 и более ночи с 1 октября 2022 года и вернуться не позднее 25 декабря. Поэтому уже сейчас вы можете выбрать и забронировать путевку. Условия начисления возврата: размер возврата денежных средств на карту (кешбэк) составит 20% от стоимости тура, но не более 20 000 рублей за одну операцию по одной карте. Туруслуга должна быть оплачена полностью одним платежом. Количество операций по одной карте не ограничено, можно получить кешбэк несколько раз. И еще немаловажный момент: успеть оплатить путевку необходимо в окно продаж. Окно продаж откроется с 00:01 25 августа 2022 г. по 23:59 10 сентября 2022 г. (в этот период необходимо оплатить поездку).

Поэтому обращайтесь к нашим менеджерам, выбирайте тур, оплачивайте в период действия акции и с удовольствием отправляйтесь в путешествие!

Общий отдел бронирования Федерального туроператора «КУРОРТЫ РОССИИ» ( ООО «Шестой континент»)

Адрес: г. Барнаул, ул. А. Петрова, 221г/3, Н4

Офис: 8 (3852) 53-88-44, 22−95−67

Отдел бронирования: 8−800−775−5191

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