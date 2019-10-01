Китайские гости увидели «основу начал» в Алтайском крае и поразились

Власти Алтайского края вместе с «Алтайтурцентом» устроили для туроператоров Китайской Народной Республики осенний информационный тур по объектам региона. Гости остались довольны. Об этом сообщили в управлении по развитию туризма и курортной деятельности, а также рассказали, зачем привезли представителей КНР на Алтай.

В тур по Алтаю отправили семь организаций КНР из Пекина, Шанхая, Ханджоу, а также китайских туристских компаний из Москвы. Все они — ведущие туроператоры по организации туров из Китая в Россию.

Гостям показали туристический кластер «Барнаул -горнозаводской город», санатории Белокурихи, долину семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», «Бирюзовую Катунь», провели экскурсию по Белокурихе-2, «Altai Palace» и другим объектам.

Представители туроператоров Китая в Алтайском крае. alttur22.ru

Участники пресс-тура отметили, что с точки зрения развития туризма регион обладает большим потенциалом. Например, в санаториях их удивило многообразие лечебных услуг, очень привлекла старинная архитектура Барнаула и Бийска, они высоко оценили качество алтайских блюд и их разнообразие.

Кроме того, китайских гостей поразила красота алтайской природы, которая сочетает в себе горы и реки. Именно такое сочетание в китайской философии является основой начал Инь и Ян.

«Здесь невероятно свежий воздух, который пробуждает. Алтай — это особенное место», — отметили они.

По итогам их визита достигнута договоренность о проработке организации туров для граждан КНР в Алтайский край, добавили в управлении.